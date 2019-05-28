|
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике
28 мая 2019, 13:54 • 116 • Политика
Обозреватель The Times в своем материале про российских олигархов, отмывающих деньги в Лондоне, сделал признательное заявление: "Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели".
Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов.
Обозреватель The Times Джон Кэмпфнер заявил: все знали, что Лондон стал центром отмывания денег русских олигархов, но правительство ничего с этим не делало.
Затем, по словам журналиста, премьер-министр Тереза Мэй ужесточила все правила, которые привели к отказу ряду олигархов в визах. Но по мнению Кэмпфнера, это не возымело достаточного эффекта, так как было уже слишком поздно.
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели", - заключил обозреватель.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 01:54
|
23 мая 2019, 00:39
|
26 мая 2019, 16:09
|
22 мая 2019, 08:24
|
24 мая 2019, 09:09
|
23 мая 2019, 07:09
|
25 мая 2019, 14:24