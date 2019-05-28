"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике

Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов.

Обозреватель The Times Джон Кэмпфнер заявил: все знали, что Лондон стал центром отмывания денег русских олигархов, но правительство ничего с этим не делало.

Затем, по словам журналиста, премьер-министр Тереза Мэй ужесточила все правила, которые привели к отказу ряду олигархов в визах. Но по мнению Кэмпфнера, это не возымело достаточного эффекта, так как было уже слишком поздно.

"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели", - заключил обозреватель.