Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Избирательная помощь: США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-...
Донбасский вояж: Зеленский прибыл на передовую
"Не все хвосты ещё подчищены": Отказ генпрокурора Украины уйти в отста...
"Кто следующим откажется от покупки С-400?": В Марокко назвали три при...
Главная / Политика

"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике

28 мая 2019, 13:54  •  116 • Политика
Обозреватель The Times в своем материале про российских олигархов, отмывающих деньги в Лондоне, сделал признательное заявление: "Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели".
Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов.
Обозреватель The Times Джон Кэмпфнер заявил: все знали, что Лондон стал центром отмывания денег русских олигархов, но правительство ничего с этим не делало.
Затем, по словам журналиста, премьер-министр Тереза Мэй ужесточила все правила, которые привели к отказу ряду олигархов в визах. Но по мнению Кэмпфнера, это не возымело достаточного эффекта, так как было уже слишком поздно.
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели", - заключил обозреватель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 16:24
Патриарх Кирилл назвал Совет Европы основой единства Евросоюза
28 мая 2019, 13:54
"Издевательство над украинцами": Зеленского проклинают в Фейсбуке за признание в любви к Киеву и шаурме
28 мая 2019, 10:39
"Между сладкой ложью и горькой правдой": Президент Сербии заявил о потере власти над Косово
28 мая 2019, 13:54
"Кто следующим откажется от покупки С-400?": В Марокко назвали три причины лишить себя российской ЗРК
28 мая 2019, 13:54
Экономить на еде больше невозможно? В России готовятся к новому кризису
28 мая 2019, 02:09
Лавров и глава Макей выразили уверенность, что Москва и Минск решат все проблемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
23 мая 2019, 07:09
Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.