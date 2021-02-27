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"Русские даже не подозревают, что они оккупированы": Японец выдал признание по Курилам

27 февраля 2021, 14:40  •  161 • Политика
Курильские острова не вернут Японии, пора это признать. Об этом в своей статье для Shukan Gendai написал политолог Ёсинори Китано. Он отметил, что, прожив почти тридцать в лет в России, осознал, что для русских "северные острова" вовсе не "оккупированные", какими их считают в Токио.
Японии не стоит ждать возврата от России "северных островов" - так в Стране восходящего солнца называют Курилы. Как отмечает политолог Ёсинори Китано, об этом в очередной раз свидетельствуют заявления российского руководства.
Россия не изменила свой курс по Курилам, и Токио должен признать провал в этом направлении, считает он.
Однако, отмечает автор, удивительно то, что русские не признают никакую "оккупацию" этих территорий. Проживший в Москве почти 30 лет японец отмечает, что в России даже нет такого определения для островов.
"Причина этого состоит в том, что россияне даже не подозревают, что они "незаконно оккупировали" четыре северных острова. Такого понимания у них нет", - констатировал он.
В комментариях к статье читатели согласились, что возможности возвращения Курил у Японии просто нет, передают "ИноСМИ".
"Япония научилась только повторять, как мантру: "Верните острова!" Она неспособна посмотреть на эту проблему конструктивно", - написал один из читателей и призвал пересмотреть стратегию правительства в отношении России.
"На "северных островах" уже 80 лет живут русские. Их акватория богата рыбой и морскими ресурсами. Она имеет большое военно-стратегическое значения для России, откуда её подводные лодки могут успешно сдерживать ВМФ противника. О каком возврате островов тут можно говорить?" - заметил другой.

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