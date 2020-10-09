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"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
09 октября 2020, 00:05 • 20 • Политика
Американские военные пилоты рассказали, почему они так боятся российских Су-27, особенно в черноморском регионе. Один из лётчиков признался: "Русские быстры и проворны".
Разведывательные самолёты ВВС США регулярно устраивают откровенные провокации в водах над Чёрным морем, подлетая к Крыму. При этом они каждый раз удивляются, когда российские истребители поднимаются на перехват, охраняя границы своей страны.
Как отметил командор 67-й Оперативной группы ВМС США Тим Томпсон, самая большая опасность заключается в человеческой ошибке. Если самолёт-перехватчик случайно выпустит ракету по незваному гостю. Американский лётчик самолёта-разведчика P-8A Poseidon Дэниел Лаудон, в свою очередь, опасается "непредсказуемости русских". Он отметил, что каждый раз сильно нервничает, когда видит стремительно летящий Су-27, передаёт "ПолитЭксперт".
Отметим, что американские авиаразведчики весь последний год регулярно подлетали к российским границам возле Крыма и Калининграда. Нередко американцев в этих полётах сопровождают британцы, шведы или норвежцы. В последнее время США перешли на новый уровень провокации, отправляя к Крыму бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие.
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