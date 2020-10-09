"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27

Разведывательные самолёты ВВС США регулярно устраивают откровенные провокации в водах над Чёрным морем, подлетая к Крыму. При этом они каждый раз удивляются, когда российские истребители поднимаются на перехват, охраняя границы своей страны.

Как отметил командор 67-й Оперативной группы ВМС США Тим Томпсон, самая большая опасность заключается в человеческой ошибке. Если самолёт-перехватчик случайно выпустит ракету по незваному гостю. Американский лётчик самолёта-разведчика P-8A Poseidon Дэниел Лаудон, в свою очередь, опасается "непредсказуемости русских". Он отметил, что каждый раз сильно нервничает, когда видит стремительно летящий Су-27, передаёт "ПолитЭксперт".

Русские истребители быстры и проворны, способны мгновенно менять направление или высоту полета, - отметил Лаудон.

Отметим, что американские авиаразведчики весь последний год регулярно подлетали к российским границам возле Крыма и Калининграда. Нередко американцев в этих полётах сопровождают британцы, шведы или норвежцы. В последнее время США перешли на новый уровень провокации, отправляя к Крыму бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие.