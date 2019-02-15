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"Русские - всего лишь инструкторы": В ЦАР опровергли фейк об участии граждан России в пытках задержанного
15 февраля 2019, 00:39 • 61 • В мире
Информацию о том, что российские инструкторы принимали участие в пытках задержанного жителя Центрально-Африканской Республики, распространённую несколько дней назад французскими СМИ, опроверг министр общественной безопасности ЦАР. "Русские - всего лишь инструкторы и не могут вести следственных действий", - заявил Анри Лингуиссара.
Очередную грубо сделанную фейковую информацию распространили несколько дней назад французские издания. Начало этой кампании положила публикация агентства RFI, в которой были изложены данные из доклада ООН о пытках в ЦАР в довольно вольной интерпретации.
В материале, который вскоре радостно подхватили русскоязычные издания откровенно русофобской направленности, сообщалось о том, что местного жителя, 38-летнего Махамата Нур Мамаду, задержанного во время январских беспорядков в Бамбари, либо пытали сами русские, либо это происходило в их присутствии.
На самом же деле в докладе ООН было сказано, что мужчину задержали, допросили и отпустили, после чего он был похищен неизвестными, которые его и пытали. С русскими всю эту историю связывало лишь то, что первый допрос проходил на базе, где проводят обучение военные инструкторы из России.
Журналисты Федерального агентства новостей связались с министром общественной безопасности Центрально-Африканской Республики Анри Вансэ Лингуиссаром, который и раскрыл детали всей этой громкой истории.
По его словам, Мамаду был задержан по подозрению в участии в беспорядках, которые произошли в Бамбари в начале января 2019 года. В тот день повстанцы, желая сорвать праздник урожая, атаковали город. Во время столкновений было несколько погибших и раненых среди мирного населения и сотрудников жандармерии.
Специалист по информационным войнам, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о том, что Россия якобы причастна к пыткам пленных в ЦАР, и отметил, что формирование образа самого опасного врага в лице России является сегодня общим трендом Запада.
"Россию сегодня готовы обвинять во всех бедах, во всех тех формах поведения, которые считаются неприемлемыми, - в пытках, людоедстве и т.п.", - заявил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News. "Раз уж граждан России занесло в ЦАР, то "святое" дело - обвинить их в соучастии", - добавил Манойло, пояснив, что французские СМИ, которые первыми опубликовали материал о пытках в ЦАР с участием российских военных, прекрасно понимают, что никто не поедет в Африку проверять напечатанные ими данные.
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