"Русские - сила": японские фанаты ищут равного для боя с Путиным

Фёдору Емельяненко потребовалось всего 106 секунд, чтобы отправить соперника-тяжеловеса в нокаут. "Русские - сила", - пишут японские фанаты и теперь ищут равного для боя с президентом России Владимиром Путиным.

Японское издание The Answer рассказало читателям о скором завершении карьеры 45-летнего Фёдора Емельяненко. Этот спортсмен очень популярен в Стране восходящего солнца.

24 октября на соревнованиях по смешанным единоборствам Bellator Емельяненко за 106 секунд отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона. Это позволили сделать мощные хуки слева и справа с ближней дистанции. Толпа ревела, но рефери прервал бой, однозначно указав на победителя.

Это был последний бой Емельяненко на родине, в России.

Японские фанаты борца разразились восторженными комментариями.

"Емельяненко в очень хорошей форме - движения резкие. Является одним из величайших людей, внёсших вклад в развитие MMA в Японии", - считает Sat.

Ygr отметил, что противник был на 15 килограмм тяжелее русского спортсмена, а потому представлял серьёзную угрозу. Но Фёдор не спасовал и "показал своё величие".

"В ближайшее время не появится бойцов сильнее него", - уверен Bra.

Cca отметила очаровательную улыбку Емельяненко и добавила, что на ринге боец холоден, как лёд.

"Удивительно, что Емельяненко не сбавляет оборотов. Всё-таки русские - это сила!" - написал Pri.

"Интересно, кто победит в бое между Емельяненко и Путиным?" - поделился фантазиями Bak.

"Про Фёдора можно сказать только одно слово - крутой. Он всегда был хорош в боях с гигантами", - напомнил Kio.