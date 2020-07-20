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"Русские - самые опасные": Как американцы шутят над Россией

20 июля 2020, 12:00  •  120 • Политика
Юмор - то, что нас может объединить и, наоборот, отдалить друг от друга. Какой окажется эта шутка о России в исполнении американских комиков - судить вам. А пока лишь отметим, что место России в скетчах для широкого американского зрителя - одно из ведущих. И неизменно наши - самые брутальные. "Русские - самые опасные среди белых", - настаивают авторы одного из юмористических шоу.
В одном из выпусков Saturday Night Live изобразили совещание в Кремле, где, по сюжету, президент России Владимир Путин обсуждает с военными дела нашей страны с США. По задумке актёр, играющий Путина, признаёт, что президент США Дональд Трамп не работает на него. Военные разочаровываются, а Путин говорит:
"Ну вот, извините, так уж вышло".
Безусловно, все военные одеты в форму, напоминающую больше советскую, что ближе для американского зрителя. Когда Путин завершает короткую беседу с военными, в кабинет входит глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Не будем размышлять о том, почему внутреннее совещание Владимира Путина посещает северокорейский лидер, и перейдём к диалогу.
Ким Чен Ын, то есть актёр, играющий его, сообщает Путину, что не верит в русское отравление в Солсбери. После чего Путин рвёт на себя рубашку и кричит: "Нет, это я!" Киму этих аргументов достаточно. Все аплодируют.
Если этот скетч показался вам несмешным, расскажем о другом. По задумке авторов, американец приезжает в Москву, чтобы найти себе русскую жену. На выбор ему предлагают двух ярко накрашенных девушек, где одна оказывается дешевле другой. Вот и вся шутка.
Наконец, третий вариант шуток о русских - это бесконечные размышления о том, какие мы опасные. Об этом, например, часто шутят в Comedy Central. Например, Дэн Содер пошутил о том, как выжить в чёрных кварталах Нью-Йорка и, как минимум, не стать жертвой ограбления. Свой страх герой преодолел с помощью русского акцента.
"Если мне показалось, что кто-то может меня избить или ограбить, я изображаю русский акцент", - заявляет комик в скетче, уже ставшим легендой.
По его словам, если к нему подходят два подозрительных типа и спрашивают что-то из разряда: "Эй, пацанчик, ты чё, районы попутал?" - стендапер отвечает им с акцентом.
"Р-р-работает гениально!" - уверяет юморист.
Дальше в видео рассказывается о ситуации, если этот мужчина вдруг потеряется в городе. Он признаётся, что никогда и ни при каких условиях не спросит дорогу у русского.
"Из всех белых русские - самые пугающие", - считает комик.
Совет для американцев от американского комика: "Если в тёмном переулке к вам подошли гопники - имитируйте русский акцент. Русских все боятся." pic.twitter.com/YxPEOOcZ55
- DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) April 18, 2020
Кстати, есть мнение, что шутки о русских в США - это всё же не шпильки в наш адрес, а, скорее, высмеивание стереотипов восприятия американцев о России. Вот такая двойная ирония. Добавим лишь, что смешнее скетчей может быть только реальная жизнь. Например, как пишет "Утро.ру", соратник президента Украины Владимира Зеленского перепутал микрофон с телефоном. И, что самое приятное, прекрасно поговорил.

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