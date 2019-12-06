Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому...
Зачем РФ накапливает золотой запас. И. Панарин
«Разборка внутри конкурирующих банд»: почему убийство боевика в ФРГ стало поводо...
"Я сомневаюсь в наших возможностях": В США признали, что не смогут ост...
Главная / В мире

"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное доказательство "агрессии" России

06 декабря 2019, 00:54  •  83 • В мире
В Китае жителей соседней России издавна считают "воинственным народом". Журналисты издания Sohu решили дать такому мнению своё объяснение. "У русских слишком много завоёванных территорий", - уверяют они.
По словам авторов материала, сегодня, наверное, немного смешно называть русских "воинственными", однако хотя в это определение и вносится насмешливый оттенок, но ведь нельзя отрицать, что Россия за время своего существования подмяла под себя огромные территории, пишет Nation News.
Это сейчас соседняя с Китаем страна занимает "всего" 17 миллионов квадратных километров, а во времена Царской России и Советского Союза её территория превышала 25 миллионов квадратных километров.
Климат тоже был всегда помощником русских, а уж зима – так вообще действует на противников России как острый кинжал. Морозы помогли русским в 1707 году победить шведов, в 1812-м – разгромить французов.
Во время Великой Отечественной войны именно морозы разбили планы немцев на "блицкриг". Кроме того, оказалось, что линии фронта в России слишком уж протяжённые. Так что тактика "молниеносной войны", которой так похвалялись гитлеровские военачальники, оказалась невозможной во время войны с СССР.
Сами жители России умеют выживать в самую экстремальную погоду, даже тогда, когда столбики термометров опускаются ниже -50 градусов, а вот немецкие завоеватели к морозам приспособиться так и не смогли.
Журналисты издания назвали ещё одну причину "воинственности" русских, с точки зрения китайцев. Дело в том, что во времена правления династии Цин Россия захватила немало китайских территорий. Амбициозных русских, которые, возможно, пытались превратить жителей северо-востока Китая в "желтых русских", китайцы стали называть "страшными воинственными пушистиками" или "волосатиками", исходя из их внешнего вида и черт характера, цитирует статью "Вечерняя Москва".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 18:09
Убил двоих и покончил с собой: моряк открыл стрельбу на базе Пёрл-Харбор
05 декабря 2019, 05:24
НАСА готовится захватить Вселенную: Американцы рассказали, как "уделают" Россию в космосе
06 декабря 2019, 00:54
"Я сомневаюсь в наших возможностях": В США признали, что не смогут остановить "Северный поток - 2"
05 декабря 2019, 21:24
«Разборка внутри конкурирующих банд»: почему убийство боевика в ФРГ стало поводом для высылки дипломатов РФ
05 декабря 2019, 08:24
«Скрыть беспомощность»: как в ЕП подняли вопрос о «российском вмешательстве» в Каталонии
05 декабря 2019, 21:39
"А против кого воевать тогда будут?": Эксперты предложили Трампу пригласить Россию в НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 00:54
"Между Путиным и Трампом": Недовольного Зеленского поместили на обложку Tim...
06 декабря 2019, 00:54
Дайджест СМИ: Меркель объяснила высылку дипломатов из России, США отправят 14 тыс. со...
06 декабря 2019, 00:54
России придётся "тушить пожар", если трусость Зеленского приведёт к расколу...
06 декабря 2019, 00:39
«Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому мемо...
06 декабря 2019, 00:54
"Конфискованы детали ракет иранского происхождения": В Оманском проливе аме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «посадил» на капот автомобилиста
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.