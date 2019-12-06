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"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное доказательство "агрессии" России
06 декабря 2019, 00:54 • 83 • В мире
В Китае жителей соседней России издавна считают "воинственным народом". Журналисты издания Sohu решили дать такому мнению своё объяснение. "У русских слишком много завоёванных территорий", - уверяют они.
По словам авторов материала, сегодня, наверное, немного смешно называть русских "воинственными", однако хотя в это определение и вносится насмешливый оттенок, но ведь нельзя отрицать, что Россия за время своего существования подмяла под себя огромные территории, пишет Nation News.
Это сейчас соседняя с Китаем страна занимает "всего" 17 миллионов квадратных километров, а во времена Царской России и Советского Союза её территория превышала 25 миллионов квадратных километров.
Климат тоже был всегда помощником русских, а уж зима – так вообще действует на противников России как острый кинжал. Морозы помогли русским в 1707 году победить шведов, в 1812-м – разгромить французов.
Во время Великой Отечественной войны именно морозы разбили планы немцев на "блицкриг". Кроме того, оказалось, что линии фронта в России слишком уж протяжённые. Так что тактика "молниеносной войны", которой так похвалялись гитлеровские военачальники, оказалась невозможной во время войны с СССР.
Сами жители России умеют выживать в самую экстремальную погоду, даже тогда, когда столбики термометров опускаются ниже -50 градусов, а вот немецкие завоеватели к морозам приспособиться так и не смогли.
Журналисты издания назвали ещё одну причину "воинственности" русских, с точки зрения китайцев. Дело в том, что во времена правления династии Цин Россия захватила немало китайских территорий. Амбициозных русских, которые, возможно, пытались превратить жителей северо-востока Китая в "желтых русских", китайцы стали называть "страшными воинственными пушистиками" или "волосатиками", исходя из их внешнего вида и черт характера, цитирует статью "Вечерняя Москва".
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