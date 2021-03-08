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"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
08 марта 2021, 09:05 • 348 • Политика
Сегодня западные политики часто говорят об "отсталости" России и предрекают ей увядание. Однако их предки придерживались совершенно иных взглядов. Стало известно о старом пророчестве Бисмарка касательно судьбы России. Он предугадал развитие страны на 1000 лет вперёд: "Русские - это ртуть".
Первый канцлер Германской империи верил, что существовавшие в то время империи рано или поздно распадутся, но только не Россия. Причина стойкости славянской страны кроется в её нации.
По его словам, Россию невозможно разделить никакими методами. Она простояла 1000 лет и простоит ещё столько же.
Канал "Исторический понедельник" нашёл политическое объяснение стойкости Российского государства. Автор отметил, что Россия и США были единственными империями, которые не пытались выкачать все соки из колоний, как это делали европейцы. Вместо этого они постепенно заселяли отдалённые уголки своих территорий. В результате американцы заселили всю Северную Америку, а русские - Северную Азию.
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