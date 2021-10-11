"Русская земля на халяву, гастарбайтеров сбагрили миллионами": Что не так с узбекским миллионом га?

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин опубликовал отзыв бывшего жителя Узбекистана, объяснившего, что не так с миллионом га, на который расщедрился Минсельхоз России. "Русская земля на халяву", "гастарбайтеров сбагрили миллионами", "узбеки даже рубля своего не вложат", - такими фразами пестрит опубликованный журналистом комментарий.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщило о том, что Минсельхоз России одобрил передачу в аренду предпринимателям республики одного миллиона гектаров земли.

Как отмечалось, решение об "узбекском миллионе га" было принято 1 октября во время совместного совещания двух министерств - русского и узбекского. Однако пока решение вызывает больше вопросов, чем ответов, да и странностей в сделке эксперты отмечают немало.

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" опубликовал сообщение от своего читателя - как утверждается, бывшего жителя республики. Правда, имя комментатора не указывается, лишь инициалы - Н.С. Тот без прикрас высказался о том, что не так с "узбекским миллионом га".

По мнению комментатора, "узбеки даже рубля своего не вложат". Больше того - "получат ещё и кредиты от России". Схема, которую, как предполагает бывший житель Узбекистана, будут использовать "гости" и которую обнародовал у себя Стешин, довольно проста.

Во-первых, в этом случае иностранцам достаётся "русская земля на халяву и вода на халяву". Во-вторых, власти среднеазиатской республики "сбагрили своих гастарбайтеров миллионами". Последние, как предположил комментатор, "будут жить в России, напрягать население и социальную инфраструктуру", а "весь продукт вывозить к себе".

Опасения, которые высказывает комментатор, ранее озвучивались и на страницах Царьграда. Пока же "узбекский миллион га" вызывает лишь недоумение и массу вопросов к нашим чиновникам.