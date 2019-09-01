"Русская угроза в Балтике" дала Швеции повод обложить банки новым налогом

Как сообщило агентство Bloomberg, новый налоговый сбор будет приносить в бюджет порядка 5 млрд крон ($508 млн) в год, заявила глава шведского Минфина Магдалена Андерсон.

По словам политика, банки Швеции способны платить более высокие налоги, чем сейчас, так как тоже якобы "представляют риски для экономики". Поэтому глава Минфина считает разумным, что банки должны больше вкладываться в оборону.

Финансовые учреждения сейчас получают высокий доход в Швеции, уверена Андерсон. В последние годы, по ее мнению, банки много выиграли от изменений налогов.

Ассоциация банков Швеции раскритиковала инициативу. По словам главы организации Ханса Линдберга, банки уже платят высокие сборы государству, которое пытается справляться с финансовыми кризисами, и новые налоги лишь ухудшат ситуацию в экономике.