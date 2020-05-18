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"Русская угроза - это самое то": Военный эксперт расшифровал страшилки США про "морского монстра"
18 мая 2020, 14:55 • 93 • Политика
Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, как политические элиты в США давят на Конгресс русским оружием, пытаясь добиться от него большего финансирования. Новым инструментом воздействия для них стал "морской монстр" - новый экраноплан А-050 из РФ.
В США дополнительно нагнетают ситуацию на фоне выпуска нового русского экраноплана А-050, который в Штатах уже приобрёл прозвище "морской монстр". Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Хлопотов.
В комментарии для URA.RU он пояснил, что заинтересованные элиты в США намеренно ещё больше сгущают краски через СМИ по поводу вооружения России, чтобы надавить на Конгресс.
Он добавил, что нагнетание в Штатах чрезмерное, однако совсем безосновательным его назвать, конечно, нельзя, поскольку новый экраноплан имеет ряд ключевых достоинств - в частности скорость, которую можно сравнить с самолётной, и высокую грузоподъёмность.
Напомним, упоминание о русском "морском монстре" появилось в американском издании We Are the Mighty.
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