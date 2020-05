"Русская угроза - это самое то": Военный эксперт расшифровал страшилки США про "морского монстра"

В США дополнительно нагнетают ситуацию на фоне выпуска нового русского экраноплана А-050, который в Штатах уже приобрёл прозвище "морской монстр". Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Хлопотов.

В комментарии для URA.RU он пояснил, что заинтересованные элиты в США намеренно ещё больше сгущают краски через СМИ по поводу вооружения России, чтобы надавить на Конгресс.

В промышленность нужно вливать деньги, просто так Конгресс США выделение денег не одобрит, нужно создать какую-то шумиху. Русская угроза - это самое то, - пояснил Хлопотов.

Он добавил, что нагнетание в Штатах чрезмерное, однако совсем безосновательным его назвать, конечно, нельзя, поскольку новый экраноплан имеет ряд ключевых достоинств - в частности скорость, которую можно сравнить с самолётной, и высокую грузоподъёмность.

Напомним, упоминание о русском "морском монстре" появилось в американском издании We Are the Mighty.