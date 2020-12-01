"Русская шапка" Псаки вместо тысячи слов: МИД России ответил "беспощадным девочкам"

Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", который каждый свой пост начинает с обращения к читателям: "Девочки...", поделился новостью о решении Джо Байдена вновь назначить Джен Псаки пресс-секретарём Белого дома.

Девочки, похоже, возвращается та самая Джен Псаки, которой обязана своей головокружительной популярностью Мария Владимировна Захарова, - пишет канал.

Скриншот: Telegram/Беспощадный пиарщик

Эта шутка не осталась незамеченной для Министерства иностранных дел России. Внешнеполитическое ведомство списало подкол своего официального представителя за проявление зависти и пообещало подарить "беспощадным девочкам" такую же шапку, как у Псаки.

Мы и вам шапку подарим, не завидуйте, - ответило министерство в Telegram.

Скриншот: Telegram/МИД России

Знаменитая розовая шапка-ушанка была подарена Джен Псаки российскими дипломатами в Париже. Этот головной убор так понравился американскому пресс-секретарю, что она решила взять его в Белый дом.

Напомним, что Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента во время правления президента США Барака Обамы. Она запомнилась откровенной антироссийской риторикой и неспособностью отвечать на неудобные вопросы журналистов.