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"Русская шапка" Псаки вместо тысячи слов: МИД России ответил "беспощадным девочкам"

01 декабря 2020, 12:35  •  29 • Политика
МИД России ответил "беспощадным девочкам", которые обрадовались возвращению Джен Псаки в Белый дом. Ведомство пообещало подарить "русскую шапку", которая заменит тысячи слов.
Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", который каждый свой пост начинает с обращения к читателям: "Девочки...", поделился новостью о решении Джо Байдена вновь назначить Джен Псаки пресс-секретарём Белого дома.
Девочки, похоже, возвращается та самая Джен Псаки, которой обязана своей головокружительной популярностью Мария Владимировна Захарова, - пишет канал.
Скриншот: Telegram/Беспощадный пиарщик
Эта шутка не осталась незамеченной для Министерства иностранных дел России. Внешнеполитическое ведомство списало подкол своего официального представителя за проявление зависти и пообещало подарить "беспощадным девочкам" такую же шапку, как у Псаки.
Мы и вам шапку подарим, не завидуйте, - ответило министерство в Telegram.
Скриншот: Telegram/МИД России
Знаменитая розовая шапка-ушанка была подарена Джен Псаки российскими дипломатами в Париже. Этот головной убор так понравился американскому пресс-секретарю, что она решила взять его в Белый дом.
Напомним, что Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента во время правления президента США Барака Обамы. Она запомнилась откровенной антироссийской риторикой и неспособностью отвечать на неудобные вопросы журналистов.

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