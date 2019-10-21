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"Русская рулетка" Трампа: США потеряли "глаза и уши" в Сирии, подорвав собственный авторитет - эксперт

21 октября 2019, 16:39  •  10 • Политика
США потеряли "глаза и уши" в Сирии, подорвав собственный авторитет, заявила американский эксперт. Более того, теперь Трамп вынужден играть в "русскую рулетку", считает аналитик.
Аналитик телеканала по вопросам нацбезопасности Саманта Вайногрэд заявляет, что США, уходя из Сирии, теряют рычаги управления ситуацией и, более того, отдают все в руки "весьма подозрительных лидеров". В то же время президент США Дональд Трамп просто-напросто играет в "русскую рулетку", добавляет эксперт.
Своей позицией Саманта Вайногрэд поделилась в эфире CNN.
Аналитик считает, что Трамп согласился с желаниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь союз с курдскими союзниками забыт, а авторитет США "как надежных партнеров" подорван. И теперь "многие из наших прежних основных приоритетов, таких как борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и защита Израиля, находятся в руках некоторых весьма подозрительных лидеров", продолжает Саманта Вайногрэд.
В то же время в CNN отмечают и другую деталь. Еще в декабре 2018 года Трамп говорил, что войска США будут выведены из Сирии. Однако ничего подобного не случилось. Сейчас же контингент действительно сокращается. Но... в результате позиции отдают "двум главным врагам США", которыми называют на телеканале Турцию и Иран. В результате Вашингтон теряет "глаза и уши на местах" в Сирии и уже не может собирать разведданные, добавляет аналитик.

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