"Русская рулетка" Трампа: США потеряли "глаза и уши" в Сирии, подорвав собственный авторитет - эксперт

Аналитик телеканала по вопросам нацбезопасности Саманта Вайногрэд заявляет, что США, уходя из Сирии, теряют рычаги управления ситуацией и, более того, отдают все в руки "весьма подозрительных лидеров". В то же время президент США Дональд Трамп просто-напросто играет в "русскую рулетку", добавляет эксперт.

Своей позицией Саманта Вайногрэд поделилась в эфире CNN.

Аналитик считает, что Трамп согласился с желаниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь союз с курдскими союзниками забыт, а авторитет США "как надежных партнеров" подорван. И теперь "многие из наших прежних основных приоритетов, таких как борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и защита Израиля, находятся в руках некоторых весьма подозрительных лидеров", продолжает Саманта Вайногрэд.

В то же время в CNN отмечают и другую деталь. Еще в декабре 2018 года Трамп говорил, что войска США будут выведены из Сирии. Однако ничего подобного не случилось. Сейчас же контингент действительно сокращается. Но... в результате позиции отдают "двум главным врагам США", которыми называют на телеканале Турцию и Иран. В результате Вашингтон теряет "глаза и уши на местах" в Сирии и уже не может собирать разведданные, добавляет аналитик.