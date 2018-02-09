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Главная / В мире

"Русская рулетка" Китая с нефтяными фьючерсами ударит по производству - эксперт

09 февраля 2018, 23:54  •  121 • В мире
Китай готовит запуск торгов нефтяными контрактами, которые будут номинированы в юанях.
Азия стала крупнейшим потребителем нефти в мире. КНР готовит запуск торгов нефтяными контрактами, которые будут номинированы в юанях, что может дать Шанхайской международной энергетической бирже, на которой будут торговаться новые фьючерсы, серьезную долю в глобальной торговле на триллионы долларов в год.
По мнению ведущего эксперта в области нефтегазопромышленности Рустама Танкаева, попытки Китая начать собственную торговлю нефтяными фьючерсами ни к чему не приведут.
"Китайская валюта регулируется государством, и говорить о том, что цены на фьючерсы могут повлиять на цены на мировом рынке, нельзя, поскольку важно, когда маркерный сорт нефти привязан к реальным контрактам на поставку нефти. В этом случае он действительно влияет на рынок. Но никто и никогда не станет писать формулу цены для валюты, которая регулируется государством", - заявил эксперт в эфире телеканала "Царьград".
При этом, по словам специалиста, объемы торгов могут оказаться немалые.
Рустам Танкаев также отметил особенность поведения китайцев при "игре" на бирже. Азарт, с которым специалисты КНР вовлекаются в торги, может отразиться на промышленности.
Когда КНР включилась в торги фьючерсами на никель, китайцы в эту игру стали играть, как играют в рулетку.
Это, отмечает Танкаев, "увеличило объемы торгов и одновременно привело к скачкам цен, и для промышленности торговля контрактами оказалась абсолютно неприемлемой". То же может произойти и с фьючерсами, уверен эксперт.
По всей видимости, торговлей нефтяными фьючерсами Пекин ставит своей целью добиться снижения объемов торгов долларами, чтобы отказаться от резервной валюты.
"Но в действительности, если бы китайцы хотели уменьшить долю долларов в международной торговле, достаточно было бы торговать фьючерсами не за юани, а за золото. В этом случае на реальный рынок эти контракты повлияли бы очень сильно", - отметил Танкаев, не исключив при этом, что подобный сценарий развития может быть реализован в будущем.

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