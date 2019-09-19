"Русская политика становится более мускулистой": Американского эксперта впечатлили будущие российские вертолётоносцы

По мнению американского журнала The National Interest, в строительстве Россией собственных вертолётоносцев есть и элемент национальной гордости, и желание "показать Западу средний палец". Кроме того, амбициозный проект "указывает на более мускулистую русскую внешнюю политику".

В 1960-х годах Советский Союз располагал двумя вертолётоносцами, предназначенными для охоты на подводные лодки противника, — это были "Москва" и "Ленинград". Каждый из них нёс на борту по 18 воздушных судов.

Теперь в Керчи будут заложены два корабля, которые смогут перевозить более 10 вертолётов разных типов. Их также оснастят камерами для десантных катеров. Аналитик The National Interest Майкл Пек отмечает иронию в том, что по характеристикам российские вертолётоносцы близки к "Мистралям", которые Франция отказалась передавать России из-за западных санкций, несмотря на колоссальную неустойку.

ВМС США на сегодня располагают восемью десантными кораблями класса Wasp. Каждый из них перевозит почти 2000 морпехов, дюжину десантных кораблей, 30 танков, восемь гаубиц, около сотни "Хаммеров", а также до 20-30 самолётов и вертолётов.

"Новые российские корабли десанта предполагают использование экспедиционных сил на воде и на земле в американском стиле. Так, Москва сможет обеспечить превосходство в горячих точках, таких как Сирия". Пожалуй, вскоре выражение "отправить морпехов" станет для русских такой же расхожей фразой, как для американцев", - говорится в статье.