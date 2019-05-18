"Русская миллионерша" обернется отставкой: Курц уволит скомпрометированного вице-канцлера Австрии - СМИ

В Австрии правоохранительные органы проверяют сообщения о том, что вице-канцлер, лидер оппозиционной Австрийской партии свободы Австрии Хайнц-Кристин-Штрахе может иметь отношение к сделкам с иностранными лицами.

Прокуратуре стали известны переговоры австрийского политика с "партнерами" из-за рубежа. Немецкие СМИ пишут, что этим партнером была племянница одного из российских олигархов, женщина по имени Алена Макарова. Ее еще называют "русской миллионершей". Речь идет о финансировании партии свободы. Разговор состоялся в 2017 году на Ибице. Штрахе говорил о возможности помочь ему в финансировакнии его на парламентских выборах. Взамен обещал доступ к госконтрактам и 50 процентов акций издания Kronen Zeitun g .

В сообщение генерального секретаря министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиана Пильначека говорится, что есть видеодоказательство, где вице-канцлер договаривается со своими иностранными партнерами о деньгах на финансирование его партии.

В ответ обещает предоставить данные госконтрактов. Всей записи у следователей нет, есть лишь небольшие фрагменты, вырванные из контекста. Это, безусловно, затрудняет работу прокуратуры.

Сейчас важно расследовать, что это было: просто разговор или конкретные действия и предложения. Полностью видео находится у издания Suddeutsche Zeitung из Германии. Сейчас следователи обратятся к журналистам, чтобы прослушать запись и расставить все точки в деле государственной важности.

Тем временем, канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен сотрудничать с Австрийской партией Свободы, если ее будет возглавлять Штрахе. Будут новые выборы.