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"Русская мафия" против американских мародёров: Бизнес в Сан-Диего встал под защиту наших

03 июня 2020, 16:55  •  185 • В мире
Владелец ресторана русской кухни в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал о том, как встал на защиту своего бизнеса с оружием в руках и заявил о готовности также защищать и других от американских мародёров. Соседи в шутку окрестили его ресторан "русской мафией".
Ранее по соцсетям разошлось фото и видео того, как несколько мужчин с оружием в руках стоят у входа в ресторан русской кухни "Пушкин" в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния). Подпись под фото гласила: "Русская мафия обороняется по полной".
Как выяснилось, "русской мафией" окрестили в шутку защитников ресторана их соседи. Об этом рассказал владелец заведения Айк Газарян. Он же рассказал о том, как встал на защиту своего бизнеса с оружием в руках, отбив тем самым у американских мародёров охоту грабить его заведение.
"Я понимал, что под угрозу попадает мой ресторан, соседний магазин, с хозяевами которого мы очень тесно общаемся и дружим семьями", - сообщил владелец ресторана, добавив, что потому и позвал своих друзей, имеющих разрешение на оружие. И те, у кого на руках было это оружие, стояли внутри ресторана, тем самым отпугивая потенциальных мародёров среди протестующих.
Газарян также заявил о готовности также защищать и других от буйных митингующих, пообещав и дальше противостоять агрессивным протестующим.
"Мы будем аккуратны, но мы будем здесь, будем защищать себя. Мне кажется, все, у кого есть бизнес, должны это делать", - заявил он в беседе с ТАСС.

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