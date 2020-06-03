"Русская мафия" против американских мародёров: Бизнес в Сан-Диего встал под защиту наших

Ранее по соцсетям разошлось фото и видео того, как несколько мужчин с оружием в руках стоят у входа в ресторан русской кухни "Пушкин" в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния). Подпись под фото гласила: "Русская мафия обороняется по полной".

Как выяснилось, "русской мафией" окрестили в шутку защитников ресторана их соседи. Об этом рассказал владелец заведения Айк Газарян. Он же рассказал о том, как встал на защиту своего бизнеса с оружием в руках, отбив тем самым у американских мародёров охоту грабить его заведение.

"Я понимал, что под угрозу попадает мой ресторан, соседний магазин, с хозяевами которого мы очень тесно общаемся и дружим семьями", - сообщил владелец ресторана, добавив, что потому и позвал своих друзей, имеющих разрешение на оружие. И те, у кого на руках было это оружие, стояли внутри ресторана, тем самым отпугивая потенциальных мародёров среди протестующих.

Газарян также заявил о готовности также защищать и других от буйных митингующих, пообещав и дальше противостоять агрессивным протестующим.

"Мы будем аккуратны, но мы будем здесь, будем защищать себя. Мне кажется, все, у кого есть бизнес, должны это делать", - заявил он в беседе с ТАСС.