"Русская армия придёт спасать": Жириновский заявил о риске для Кавказа в результате агрессии США

"Вот это и есть проблема. Если вдруг началось бы вторжение в Иран, как в Ирак, или какие-то бомбардировки стран, то это обязательно взорвало бы ситуацию на Южном Кавказе. Ибо беженцы пойдут на север. А на севере Азербайджан и Армения, Грузия. И всё это будет смято. И опять русская армия придёт спасать Азербайджан, Армению и Грузию. Поэтому нам это очень важно. Это не где-то там Австралия горит. Жалко, но это далеко. А Иран - вот он, рядом. Это Туркмения, это Средняя Азия".

Именно поэтому, ещё раз подчеркнул Владимир Жириновский, "трогать Иран нельзя".

"Никто к Ирану прикасаться не должен. И они должны купить у нас самые мощные системы ПВО и закрыть небо своей страны. И закрыть границы. И наш флот должен стоять там, в портах Ирана. И сухопутные базы. Как в Армении стоит, как в Таджикистане. В Сирии наши стоят. Давайте и в Баку поставим, на границе с Ираном. Чтобы Баку знал, что никто не прорвёт границы Азербайджана. Чтобы был покой, тишина. И пригласить депутатов Госдумы от ЛДПР в Ленкорань, Астару. Что вы закрываете ваши курорты? Ильхам Алиев обещал мне. Это наши курорты, ЛДПР. Мы приедем к вам в мае: клубничка, и тепло, и хорошо. Мы очень любим Азербайджан. Поэтому не волнуйтесь, если будем дружить, никогда у вас проблем не будет. Надо дружить вовремя, чтобы не было ситуации, когда уже началось. Как Ирак, как Ливия, как Сирия, как Афганистан. Никакого Афганистана в Азербайджане, или в Армении, или в Грузии. Всё", - подчеркнул Владимир Жириновский.

Напомним, после убийства США иранского генерала Сулеймани обстановка на Ближнем Востоке обострилась. Иранские власти обещали мстить. Был нанесён ракетный удар по американской базе в Ираке. В ожидании ответной атаки Иран, как сообщили власти, по ошибке сбил украинский "Боинг" под Тегераном. Официальный Иран взял на себя всю ответственность за трагедию, отметив, что горе многих людей - ещё и результат необоснованной агрессии Вашингтона.