"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси

В столице Грузии повесили плакат с надписью "Россия - оккупант" на английском языке. Он появился на фоне провокации против российских депутатов Госдумы в грузинском парламенте. Фото опубликовал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

На снимке изображена одна из улиц Тбилиси. Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.

"Грузия. Сегодня. Без комментариев", - написал под снимком Соловьёв.

В комментариях пользователи предлагают не ездить на отдых в Грузию, раз там так относятся к русским людям, а также объявить бойкот грузинской кухне и винам.

Напомним, что всё началось в четверг 20 июня с провокации против депутатов Госдумы России, прибывших в столицу Грузии на Мажпарламентскую ассамблею Православия. Следом, как по команде, вспыхнули протесты, на которых выкрикивали антиправительственные и русофобские лозунги. В Кремле охарактеризовали произошедшее как спланированную антироссийскую провокацию.

Фото: Instagram/vrsoloviev