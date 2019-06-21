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"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси
21 июня 2019, 22:54 • 124 • Политика
В Тбилиси развесили плакаты с надписью Russia is occupant и пятнами "крови". Фото нынешней столицы Грузии опубликовал Владимир Соловьёв.
В столице Грузии повесили плакат с надписью "Россия - оккупант" на английском языке. Он появился на фоне провокации против российских депутатов Госдумы в грузинском парламенте. Фото опубликовал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
На снимке изображена одна из улиц Тбилиси. Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
В комментариях пользователи предлагают не ездить на отдых в Грузию, раз там так относятся к русским людям, а также объявить бойкот грузинской кухне и винам.
Напомним, что всё началось в четверг 20 июня с провокации против депутатов Госдумы России, прибывших в столицу Грузии на Мажпарламентскую ассамблею Православия. Следом, как по команде, вспыхнули протесты, на которых выкрикивали антиправительственные и русофобские лозунги. В Кремле охарактеризовали произошедшее как спланированную антироссийскую провокацию.
Фото: Instagram/vrsoloviev
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