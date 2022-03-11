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"Русофобия русофобией, но": Американцам придётся признаться в создании вирусов на Украине — эксперт

11 марта 2022, 12:55  •  261 • Политика
У США нет иного выхода, кроме как признаться в проведении экспериментов по созданию опасных вирусов на территории Украины. Об этом заявил член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев — он считает, что заседание Совбеза ООН, на котором настаивает Россия, может многое изменить в мире.
Сегодня стало известно, что Москва запросила проведение отдельного заседания Совета безопасности ООН, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
О намерениях России в своём Twitter сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Есть ли шанс, что к нам прислушаются? Или же распространившаяся по миру русофобия помешает Европе принять единственно верное решение? Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев уверен, что Запад получил хороший урок в виде пандемии, а потому не сможет оставить без внимания подозрительные эксперимента Вашингтона с вирусами у границ ЕС.
Я считаю, что к нам прислушаются. Потому что весь мир пережил пандемию. Развивающиеся страны пережили ее гораздо хуже, чем развитые страны. Поскольку развитые страны просто заливали деньгами происходящее. А основной удар и бедности, и даже голода приняли на себя развивающиеся страны. Плюс Китай, который сталкивался с обвинениями Соединённых Штатов, что он стал источником коронавируса,
- пояснил Лосев в беседе с Царьградом.
По словам эксперта, ООН — это та площадка, где доминируют не только Соединённые Штаты, но есть возможность и у других стран выразить своё мнение, даже если оно отличается от позиции США и их вассалов.
"Именно поэтому шансы на то, что мир услышит Россию, и мир выступит за продолжение расследования деятельности Соединенных Штатов по созданию биолабораторий по всему миру, очень велики". - уверен Лосев.
Биологические угрозы, как показала пандемия коронавируса, могут затронуть очень быстро весь мир, и привести к очень серьезным потрясениям, добавил эксперт.
Я думаю, что американцам деваться некуда, приходится признавать очевидное. Тем более, что про эти лаборатории много раз говорили не только мы, но и, допустим, китайцы. Ну, и сами американцы отчасти признавали, что они там есть, не только на Украине, но и в Грузии, в странах Средней Азии, и вообще по всему миру,
- напомнил наш собеседник.
"Возможностью его разработки обладают не так много стран, а опасения могут возникнуть у многих, - подчеркнул Лосев. - Поэтому русофобия русофобией, но она касается в основном стран Запада, где полнейший информационный барьер в отношении России. А те страны, которые не подвержены промыванию мозгов — это и Латинская Америка, и страны Южной и Юго-Восточной Азии, даже Западной Азии, тот же самый Иран, пострадавший от американских санкций, и Африка, они вряд ли будут воспринимать всю эту русофобскую истерику так, как это воспринимают на Западе".

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