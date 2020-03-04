"Русофилы", несмотря на коронавирус, отпраздновали годовщину освобождения Болгарии от Османского ига

Представители движения "Русофилы" 3 марта отметили годовщину освобождения Болгарии от Османского ига. Традиционно на вершине Шипки собралось более ста тысяч человек.

При этом граждане собрались вопреки рекомендации из-за вспышки коронавируса.

Ранее национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал отменить торжественные мероприятия на Шипке 3 марта. Впрочем, в стране пока не выявлено ни одного заражённого.

Во всех 240 структурах организации "Русофилы" прошли концерты, встречи, шествия. Цветы и венки возложены на более чем 550 памятников освободителям.

По случаю национального праздника Болгарии 3 марта национальное движение "Русофилы" открыло памятную доску в честь генералов Столетова, Скобелева и Столыпина.

Напомним, что в этом году Болгария отмечает 142-ю годовщину освобождения от Османского ига.