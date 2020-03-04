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"Русофилы", несмотря на коронавирус, отпраздновали годовщину освобождения Болгарии от Османского ига
04 марта 2020, 13:35 • 70 • В мире
3 марта активисты движения "Русофилы", а также их сторонники отметили годовщину освобождения Болгарии от Османского ига. Множество граждан собрались вопреки рекомендации из-за вспышки коронавируса. Накануне администрация Старозагорской области отменила официальный ритуал празднования в связи с угрозой распространения коронавируса.
Представители движения "Русофилы" 3 марта отметили годовщину освобождения Болгарии от Османского ига. Традиционно на вершине Шипки собралось более ста тысяч человек.
При этом граждане собрались вопреки рекомендации из-за вспышки коронавируса.
Ранее национальный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал отменить торжественные мероприятия на Шипке 3 марта. Впрочем, в стране пока не выявлено ни одного заражённого.
Во всех 240 структурах организации "Русофилы" прошли концерты, встречи, шествия. Цветы и венки возложены на более чем 550 памятников освободителям.
По случаю национального праздника Болгарии 3 марта национальное движение "Русофилы" открыло памятную доску в честь генералов Столетова, Скобелева и Столыпина.
Напомним, что в этом году Болгария отмечает 142-ю годовщину освобождения от Османского ига.
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