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"Руслан", похоже: Еще два самолета с компонентами С-400 приземлились в Турции
12 июля 2019, 16:09 • 45 • Политика
Еще два самолета с компонентами С-400 приземлились на авиабазе в провинции Анкара. "Руслан", похоже", - отмечают наблюдатели.
Сейчас стало известно о том, что два самолета с компонентами С-400 для Турции приземлились на авиабазе Анкары. Журналистам эту информацию сообщил военно-дипломатический источник.
"Третья часть поставки - более 120 зенитных управляемых ракет различных типов - будет отправлена позднее, - цитирует ТАСС своего собеседника. - Ориентировочно это будет в конце лета".
Ранее турецкая газета Eni Safak сообщала, что на авиабазу Мюртед приземлился также третий российский самолет с партией компонентов для С-400.
"Рейтер дает из Турции три фото двух самолетов с одной подписью: "Российский самолет, который доставил первые части С-400 на базу под Анкарой", - пишет в своем мессенджере спецкор "КП" Александр Коц. - Один - "Руслан", второй, похоже, Ил-76 МЧС".
Ранее, напомним, не сообщалось, какие именно были за самолеты.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
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