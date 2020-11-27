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"Руслан Борисович, вы реально наивный?": Украинский генерал допустил захват Донбасса

27 ноября 2020, 09:35  •  83 • Украина

Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак заявил, что украинская армия якобы способна "запросто захватить" Донбасс, но чисто военного решения вопроса в регионе не видит. Российский военкор Александр Сладков иронично поддел украинского генерала, заинтересовавшись: тот просто наивный или "рассчитывает на дурачков", делая такие заявления?

Очередные громкие заявления по "захвату" украинской армией Донбасса прозвучали из Киева. В частности, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак допустил, что украинские военные смогут, мол, "запросто захватить неподконтрольные территории (ДНР и ЛНР. - Ред.)", "для этого надо только дождаться благоприятной обстановки".

При этом генерал признался, что не видит "чисто военного решения вопроса" в Донбассе. Ни он сам лично, ни Генштаб ВСУ. И тому Хомчак видит три причины. Первая заключается в том, что киевские власти в этом случае нарушат международное гуманитарное право. Во-вторых, украинская армия понесёт весьма серьёзные потери среди личного состава. А в-третьих, как считает Хомчак, в дело, мол, может вмешаться Россия. Да и "выстрелов в спину" от местных, которые не поддерживают ВСУ, генерал тоже опасается.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своём авторском Telegram-канале отметил, что свои истинные цели по захвату Донбасса Киев озвучивает, "не стесняясь ни мирового сообщества, ни Минска, ни Москвы: "Сможем захватить" и всё".

"Руслан Борисович, вы реально наивный или рассчитываете на дурачков, делая такие заявления? - поинтересовался не без иронии военкор. - Мы в России знаем, где украинские военные собираются в кучку больше трёх, не то что про танки".

Сладков обратил также внимание украинского генерала на то, что в России "основные данные не беспилотники приносят".

"Слышали что-то про Байконур, Плесецк и Восточный? Про службы разные, главные управления?" - продолжил иронизировать эксперт над генералом ВСУ.

У военкора к Хомчаку остался после громкого заявления о возможном захвате Донбасса ВСУ лишь один вопрос: "Почему обязательно война?", а не "дерзкое заявление" о "донбасских братьях". Сладков посоветовал украинскому генералу "набраться мужества и взглянуть правде в глаза".

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