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"Русь-Украина" забыта, пришло время "объединённых земель": Арестович выдал новое название

18 сентября 2021, 06:35  •  264 • Политика
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович второй раз за месяц выдал новое название для своей страны. "Русь-Украина" забыта, пришло время "объединённых земель".
"Объединённые земли Украины можно было бы назвать. Там широкий простор", - произнёс Алексей Аресетович во время интервью YouTube-каналу Politeka.
По его мнению, Украина похода на Германию и Австрию, где территории "меряют землями". Советник главы офиса президента считает, что Незалежную тоже "надо землями мерить".
Части Украины, добавил Арестович, географически обособлены. В каждой из них своя микрокультура, субэтносы, история и обычаи, поэтому "было бы в самый раз" назвать страну "Объединённые земли Украины".
"Русь-Украина" забыта, пришло время "объединённых земель", хотя меньше трёх недель назад этот же человек, который является актёром, блогером, политическим и военным обозревателем, организаторов психологических семинаров для украинских военных, уже предлагал переименовать свою страну. Он заявил, что она должна называться "Русь-Украина", а украинскую мову следует называть "руськой". Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова подсказала Киеву более подходящее название. "Укрусь. Не благодарите", - написала дипломат.

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