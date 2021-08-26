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"Рулит отлично": Соловьёв восхитился Шойгу за баранкой УАЗа
26 августа 2021, 18:40 • 95 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв показал фото с форума "Армия-2021", где Сергей Шойгу управляет машиной УАЗ.
Журналист Владимир Соловьёв восхитился фотографией, на которой глава Минобороны Сергей Шойгу управляет автомобилем.
На фото с выставки "Армия-2021" в подмосковной Кубинке Шойгу сфотографировали во время управления автомобилем УАЗ.
- подписал фото в своём "Инстаграме" Соловьёв.
"Рулит армией России отлично", - написал nikkara9499.
"Шойгу украсит любую машину. Мне очень нравится танк", - отметила gusevagalina087.
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