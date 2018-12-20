|
"Руководствуясь принципами гуманности": Путин помиловал пять человек
20 декабря 2018, 22:24 • 96 • Политика
Глава государства 20 декабря подписал указы о помиловании пятерых осужденных, вступающие в силу через 10 дней. "Руководствуясь принципами гуманности", говорится в документах
В четверг, 20 декабря, на официальном портале правовой информации были опубликованы указы о помиловании заключенных, подписанные президентом России. В силу они вступят через 10 дней.
Всего от отбывания наказания в виде лишения свободы освобождаются пять человек. Речь идет о Викторе Свободине, Олеге Тараненко, Борисе Небрееве, Александре Артюхе и Татьяне Скокласко, с которое еще и снята судимость.
В документах отмечается, что все решения о помиловании были приняты, исходя из принципов гуманности.
Наиболее резонансными были дела Александра Артюха, осужденного по обвинению в убийстве, хотя улики не подтверждали его виновность, и Бориса Небреева, экс-директора Центра планерного спорта "Коктебель", который был осужден за гибель четырех человек во время крушения частного самолета в 2015 году.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
17 декабря 2018, 01:40
|
15 декабря 2018, 21:54
|
18 декабря 2018, 05:09
|
19 декабря 2018, 10:24
|
15 декабря 2018, 02:24
|
19 декабря 2018, 00:39
|
19 декабря 2018, 10:24