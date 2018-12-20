"Руководствуясь принципами гуманности": Путин помиловал пять человек

Глава государства 20 декабря подписал указы о помиловании пятерых осужденных, вступающие в силу через 10 дней. "Руководствуясь принципами гуманности", говорится в документах

В четверг, 20 декабря, на официальном портале правовой информации были опубликованы указы о помиловании заключенных, подписанные президентом России. В силу они вступят через 10 дней.

Всего от отбывания наказания в виде лишения свободы освобождаются пять человек. Речь идет о Викторе Свободине, Олеге Тараненко, Борисе Небрееве, Александре Артюхе и Татьяне Скокласко, с которое еще и снята судимость.

В документах отмечается, что все решения о помиловании были приняты, исходя из принципов гуманности.

Наиболее резонансными были дела Александра Артюха, осужденного по обвинению в убийстве, хотя улики не подтверждали его виновность, и Бориса Небреева, экс-директора Центра планерного спорта "Коктебель", который был осужден за гибель четырех человек во время крушения частного самолета в 2015 году.