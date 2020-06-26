Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме

26 июня 2020, 05:00  •  64 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич раскритиковал претензии Киева к параду Победы в Крыме. "Руководство Украины покидают умные люди", - пожаловался политик.
Действия МИД Украины, недовольного парадом Победы в Крыму, комментировать сложно. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее украинские дипломаты обвинили Россию в эскалации напряжённости в двусторонних отношениях. Непосредственно Клинцевич отметил, что Киев пытается удержать антироссийский тренд в информационной повестке, давая пищу западным СМИ.
"Но уже все хорошо понимают эту игру. И относятся к ней достаточно снисходительно, доводя ситуацию до абсурда", - добавил он.
Сенатор уверен, что официальные лица России не будут комментировать выходки украинской стороны, так как власти стран могут делать на территории своих субъектов то, что считают нужным.
Крым является частью Россию, поэтому там будут проходить парады. Клинцевич также посетовал на то, что постепенно руководство Украины покидают умные люди.
Как добавила депутат Государственной Думы Елена Строкова, нота протеста, направленная МИД Украины, вновь позволяет говорить о попытках Киева переписать историю государства. В России стараются помнить о героизме народа и тех, кто погиб в борьбе с фашизмом.
"Видимо, Украина выпустила из внимания своих собственных ветеранов, которых подобные высказывания могут оскорбить", - заявила она в интервью РИА ФАН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 23:00
"Будем честны": Собчак заявила о 20 отказавшихся говорить о Конституции. Но назвала лишь двоих
25 июня 2020, 23:00
"Это не смешно, а горько и стыдно": США и Англия учат нас истории России
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
25 июня 2020, 23:00
Навальный использовал голый хэштег в надежде на лайки. И попался на ошибке
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:00
"Я хотел пойти, но…": Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 00:55
«Показал миру изнанку американской демократии»: чем грозит Ассанжу новое обвинительно...
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:55
Политика безопасности: почему Япония отказалась приобретать американские системы ПРО
26 июня 2020, 00:25
Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.