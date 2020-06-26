"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме

Действия МИД Украины, недовольного парадом Победы в Крыму, комментировать сложно. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее украинские дипломаты обвинили Россию в эскалации напряжённости в двусторонних отношениях. Непосредственно Клинцевич отметил, что Киев пытается удержать антироссийский тренд в информационной повестке, давая пищу западным СМИ.

"Но уже все хорошо понимают эту игру. И относятся к ней достаточно снисходительно, доводя ситуацию до абсурда", - добавил он.

Сенатор уверен, что официальные лица России не будут комментировать выходки украинской стороны, так как власти стран могут делать на территории своих субъектов то, что считают нужным.

Крым является частью Россию, поэтому там будут проходить парады. Клинцевич также посетовал на то, что постепенно руководство Украины покидают умные люди.

Как добавила депутат Государственной Думы Елена Строкова, нота протеста, направленная МИД Украины, вновь позволяет говорить о попытках Киева переписать историю государства. В России стараются помнить о героизме народа и тех, кто погиб в борьбе с фашизмом.

"Видимо, Украина выпустила из внимания своих собственных ветеранов, которых подобные высказывания могут оскорбить", - заявила она в интервью РИА ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова.