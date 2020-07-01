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"Руки вверх!": Посол Белоруссии в России заявил о предложении Москвы

01 июля 2020, 21:00  •  116 • Политика
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о предложении Москвы, которое он воспринял не иначе как "руки вверх!"
По его словам, Россия предлагала Белоруссии передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.
"Я скажу так, в разумных пределах", - цитирует его ТАСС.
По словам Семашко, 13 февраля 2019 года в Сочи Москва сделала Минску предложение.
"Когда мы это посмотрели, это было "руки вверх" называется", - отметил он.
"Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций", - объяснил Семашко.
Напомним, что в феврале прошлого года глава Белоруссии Александр Лукашенко находился в Сочи. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и другие аспекты отношений между двумя странами.

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