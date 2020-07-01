"Руки вверх!": Посол Белоруссии в России заявил о предложении Москвы

По его словам, Россия предлагала Белоруссии передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.

"Я скажу так, в разумных пределах", - цитирует его ТАСС.

По словам Семашко, 13 февраля 2019 года в Сочи Москва сделала Минску предложение.

"Когда мы это посмотрели, это было "руки вверх" называется", - отметил он.

"Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций", - объяснил Семашко.

Напомним, что в феврале прошлого года глава Белоруссии Александр Лукашенко находился в Сочи. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и другие аспекты отношений между двумя странами.