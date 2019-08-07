"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" - The Guardian

Британская полиция, напомним, занималась расследованием скандального инцидента с применением "Новичка" в городе Солсбери. Сейчас стало известно, что несмотря на все усилия следственной группы, собрать материалы, доказывающие причастность российского лидера, не удалось.

Информацию об этом сообщает The Guardian.

"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - цитирует издание главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.

Напомним, что ранее в британской прессе неоднократно проскальзывали заявления разведывательных служб, которые уверяли, что инцидент в Солсбери мог быть совершен с "одобрения Владимира Путина". Публикации о том, что в деле есть "рука Кремля", или "рука Путина", носили агрессивный и обвинительный характер, при этом все подобные заявления был голословны.

"Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств, - говорит Басу. – Сейчас есть много версий <…>. Я должен опираться на доказательства".

В сентябре 2018 года Скотленд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием "Новичка", были выданы национальный и международный ордеры на их арест.