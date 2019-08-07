Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Первым делом - звонок Путину: После гибели бойцов ВСУ Зеленский взялся за телефо...
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донб...
А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет&q...
Дайджест СМИ: Отставка посла США в России, Мадуро обвинил Болтона в покушении
Главная / В мире

"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" - The Guardian

07 августа 2019, 16:09  •  157 • В мире
Скотленд-Ярд не нашел доказательств причастности президента России Владимира Путина к делу Скрипалей.
Британская полиция, напомним, занималась расследованием скандального инцидента с применением "Новичка" в городе Солсбери. Сейчас стало известно, что несмотря на все усилия следственной группы, собрать материалы, доказывающие причастность российского лидера, не удалось.
Информацию об этом сообщает The Guardian.
"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - цитирует издание главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.
Напомним, что ранее в британской прессе неоднократно проскальзывали заявления разведывательных служб, которые уверяли, что инцидент в Солсбери мог быть совершен с "одобрения Владимира Путина". Публикации о том, что в деле есть "рука Кремля", или "рука Путина", носили агрессивный и обвинительный характер, при этом все подобные заявления был голословны.
"Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств, - говорит Басу. – Сейчас есть много версий <…>. Я должен опираться на доказательства".
В сентябре 2018 года Скотленд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием "Новичка", были выданы национальный и международный ордеры на их арест.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 09:39
Арестованного в США за контрабанду оружия гражданина России выпустили под залог - адвокат
07 августа 2019, 16:09
А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет"
07 августа 2019, 12:54
Дайджест СМИ: Отставка посла США в России, Мадуро обвинил Болтона в покушении
06 августа 2019, 23:39
«Не принимают всё, что им невыгодно»: в Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
07 августа 2019, 09:39
"Преступник, потерпевший неудачу": Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения
07 августа 2019, 06:24
"Вопросов к нему много": Генпрокурор Украины - о статусе Порошенко в уголовных делах
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.