"Руки прочь от русской старушки": Дерипаску обвинили в попытке захватить "Бабушку Агафью"

Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших российских производителей косметики Natura Siberica по иску со стороны предприятия "Эн+ Рециклинг", которое входило в группу компаний En+, основанную бизнесменом Олегом Дерипаской.

Среди арестованных брендов - "Рецепты бабушки Агафьи" и Organic Shop. В компании Natura Siberica, она же ООО "Первое решение", считают, что задача иска - убрать компанию с российского рынка, и призывают общественность "обратить внимание на творящийся беспредел", пишет The Bell.

"Руки прочь от русской старушки", - требует в комментариях Юлия Л. "Посмотрим, будут ли суды выставлять такие же иски Дерипаске за загрязнение среды в Сибири", - пишет пользователь с ником S. "Опять что-то у кого-то отжимают. "Красное и белое", совхоз им. Ленина, теперь этих. Прям 90-е", - отмечает Человек.

Напомним, иск связывают с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в Московской области в марте 2020 года. Огонь не могли потушить в течение суток. Пожар уничтожил всё предприятие. Возгорание возникло в складском помещении, где хранилось 40 тонн горючих жидкостей. Это помещение было сдано в аренду ООО "Первое решение", пишут СМИ.