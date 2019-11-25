Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МТС уходит из Украины
МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу
Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ
"Их всегда будут встречать камнями": Военкор узнал, почему курды атако...
Главная / В мире

"Рухнул за 48 часов": Власти Ирана назвали "бензиновый бунт" "большим заговором"

25 ноября 2019, 17:54  •  155 • В мире
Беспорядки, прошедшие в Иране в последние дни, были следствием спланированного заговора, однако власти нейтрализовали его в течение 48 часов. Об этом заявил замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави в воскресенье.
По его словам, это был очень большой заговор, но он рухнул в течение 48 часов, цитирует слова Али Фадави новостное агентство Fars. По словам замкомандующего, теперь мир удивляется тому, как властям Ирана удалось нейтрализовать этот заговор за такой короткий период.
В то же время Фадави не уточнил, что за силы стояли за организацией беспорядков.
Напомним, 15 ноября власти Ирана повысили цены на бензин в три раза - до 30 тысяч риалов (около $0,25) за один литр. При этом льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека выросла на 50% (до 15 тысяч риалов).
После этого в ряде городов Ирана начались протесты и столкновения с полицией. Манифестанты поджигали автозаправки и офисы банков. По данным местных СМИ, в результате погибли от 12 до 30 человек, десятки были ранены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
25 ноября 2019, 01:24
Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии
24 ноября 2019, 22:24
Не только "генетическая проблема": Названы четыре причины быстрого старения русских женщин
25 ноября 2019, 14:39
Более 60 тысяч - за "красный", 12 тысяч - "превышение", а потом пожизненно без прав. Система штрафов в стране развитой демократии
25 ноября 2019, 14:39
"Их всегда будут встречать камнями": Военкор узнал, почему курды атаковали конвой России
24 ноября 2019, 22:24
Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника
24 ноября 2019, 22:24
Дельфинов в Чёрном море стало меньше в десятки раз. Зато появилось 200 мусорных островов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2019, 11:09
Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед встречей с Путиным
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
22 ноября 2019, 08:39
"Опустили ниже плинтуса": Доктор Рошаль попросил защиты у Путина
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
25 ноября 2019, 08:09
Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё холодело внутри"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.