"Рухнул за 48 часов": Власти Ирана назвали "бензиновый бунт" "большим заговором"

По его словам, это был очень большой заговор, но он рухнул в течение 48 часов, цитирует слова Али Фадави новостное агентство Fars. По словам замкомандующего, теперь мир удивляется тому, как властям Ирана удалось нейтрализовать этот заговор за такой короткий период.

В то же время Фадави не уточнил, что за силы стояли за организацией беспорядков.

Напомним, 15 ноября власти Ирана повысили цены на бензин в три раза - до 30 тысяч риалов (около $0,25) за один литр. При этом льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека выросла на 50% (до 15 тысяч риалов).

После этого в ряде городов Ирана начались протесты и столкновения с полицией. Манифестанты поджигали автозаправки и офисы банков. По данным местных СМИ, в результате погибли от 12 до 30 человек, десятки были ранены.