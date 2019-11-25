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"Рухнул за 48 часов": Власти Ирана назвали "бензиновый бунт" "большим заговором"
25 ноября 2019, 17:54 • 155 • В мире
Беспорядки, прошедшие в Иране в последние дни, были следствием спланированного заговора, однако власти нейтрализовали его в течение 48 часов. Об этом заявил замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави в воскресенье.
По его словам, это был очень большой заговор, но он рухнул в течение 48 часов, цитирует слова Али Фадави новостное агентство Fars. По словам замкомандующего, теперь мир удивляется тому, как властям Ирана удалось нейтрализовать этот заговор за такой короткий период.
В то же время Фадави не уточнил, что за силы стояли за организацией беспорядков.
Напомним, 15 ноября власти Ирана повысили цены на бензин в три раза - до 30 тысяч риалов (около $0,25) за один литр. При этом льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека выросла на 50% (до 15 тысяч риалов).
После этого в ряде городов Ирана начались протесты и столкновения с полицией. Манифестанты поджигали автозаправки и офисы банков. По данным местных СМИ, в результате погибли от 12 до 30 человек, десятки были ранены.
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