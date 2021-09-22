"Рука" Китая и "матрёшка" России: Американский генерал назвал противников США в космической войне

Командующий американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд заявил, что в космосе идёт война. Он назвал противников США. Это "рука" Китая и "матрёшка" России.

"Космос, без сомнения, является областью ведения боевых действий", - произнёс Реймонд в ходе конференции, которую организовала Ассоциация военно-воздушных сил США.

Генерал добавил, что Штаты придерживаются тактики сдерживания, но если она не окажется результативной, "придётся сражаться и выиграть битву за космическое превосходство".

Глава Космических сил США указал на экран, где был продемонстрирован китайский спутник. Реймонд объяснил, что у этого аппарата есть роботизированная рука, способная схватить американский спутник и тем самым развязать космический бой.

На следующем слайде генерал показал участникам конференции русскую матрёшку. Он рассказал: это кукла в кукле. По тому же принципу Россия создала аппарат, который, открываясь, выпускает спутник, а тот, в свою очередь, тоже открывается, выстреливая заряд в спутник производства США. Реймонд подчеркнул, что этот спутник-матрёшка способен лишить Штаты возможности собирать данные из всех уголков мира и "использовать космос для повышения эффективности наших сил".

Напомним, в январе прошлого года США уже заявляли о своей обеспокоенности присутствием русских спутников на орбите вблизи американских аппаратов. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков напоминал, что Россия давно предлагает заключить международный договор. Подписавшие его страны возьмут на себя обязательно не размещать ударные вооружения в космосе.