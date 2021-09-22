Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

"Рука" Китая и "матрёшка" России: Американский генерал назвал противников США в космической войне

22 сентября 2021, 05:00  •  98 • Политика
Командующий американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд заявил, что в космосе идёт война. Он назвал противников США. Это "рука" Китая и "матрёшка" России.
"Космос, без сомнения, является областью ведения боевых действий", - произнёс Реймонд в ходе конференции, которую организовала Ассоциация военно-воздушных сил США.
Генерал добавил, что Штаты придерживаются тактики сдерживания, но если она не окажется результативной, "придётся сражаться и выиграть битву за космическое превосходство".
Глава Космических сил США указал на экран, где был продемонстрирован китайский спутник. Реймонд объяснил, что у этого аппарата есть роботизированная рука, способная схватить американский спутник и тем самым развязать космический бой.
На следующем слайде генерал показал участникам конференции русскую матрёшку. Он рассказал: это кукла в кукле. По тому же принципу Россия создала аппарат, который, открываясь, выпускает спутник, а тот, в свою очередь, тоже открывается, выстреливая заряд в спутник производства США. Реймонд подчеркнул, что этот спутник-матрёшка способен лишить Штаты возможности собирать данные из всех уголков мира и "использовать космос для повышения эффективности наших сил".
Напомним, в январе прошлого года США уже заявляли о своей обеспокоенности присутствием русских спутников на орбите вблизи американских аппаратов. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков напоминал, что Россия давно предлагает заключить международный договор. Подписавшие его страны возьмут на себя обязательно не размещать ударные вооружения в космосе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 23:30
"Вероятность военного сценария всё выше": Эксперт предостерёг Украину - "Железный купол" не спасёт
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
21 сентября 2021, 23:30
Путин уволил первого замгенпрокурора
21 сентября 2021, 23:30
Кремль поймал Байдена на незнании политической географии
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком прези...
22 сентября 2021, 01:20
Начнётся ли с избрания президентом Эстонии Алара Кариса «прагматический поворот» в по...
22 сентября 2021, 01:20
Британские читатели высмеяли потуги Лондона по "делу Скрипалей": "Отвл...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.