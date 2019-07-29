"Рука Кремля" как инструмент Вашингтона? "Вмешательство" русских в выборы в Раду разбилось об экспертов-скептиков

Работу наблюдателей на Украине финансировало американское Агентство по международному развитию, говорится в документе, опубликованном Национальным демократическим институтом США. Там же отмечалось, что Киеву, мол, стоит обратить внимание на роль СМИ в избирательных кампаниях и расширить избирательные права граждан.

Но главной проблемой украинской политики, по мнению американцев, остается "кремлёвская агрессия", которая якобы ведет к дезинформации и расколу общества.

В частности, как пишет RT, в документе сказано, что Россия, мол, держит под контролем восточные территории Украины и Крым, сбивает граждан "с толку" и подрывает демократические стремления Незалежной.

"Ключевую роль играют дезинформационные кампании и другие действия, направленные на разжигание розни и дестабилизацию", - говорится в документе.

Напомним, международные наблюдатели после выборов в Верховную раду пришли к выводам, что избирательный процесс в Незалежной в целом соответствовал украинским законам и международным стандартам. Но и проблемы, с которыми еще стоит поработать, тоже, мол, были.

Сугубо интересы Вашингтона

"Рука Кремля", о которой в последние годы все чаще можно слышать из-за океана, по версии политологов, не более чем инструмент Вашингтона. Именно его американский истеблишмент удобно использует для оправдания собственных ограничений.

"Попытка предъявить претензии к России просто смешна, - подчеркивает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Мы не вмешивались и не вмешиваемся в дела суверенных государств".

Эксперт обратил особое внимание также на то, что "Россия реагирует исключительно на угрозы своей национальной безопасности". Утверждения с американской стороны политолог оценил весьма скептично.

"Подобные утверждения наших партнёров являются явным ограничением свободы слова, за которую они сами так "отчаянно борются".

Инструмент "по сдерживанию России" для достижения собственных целей. И не более того. Так считает и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, сама Украина не интересна.

"Это инструмент по сдерживанию России, которая проводит независимую политику, а сама по себе Украина никого не интересует", - отметил эксперт.

Обвинений - масса. Доказательств - ноль

Ранее, напомним, специальный комитет по разведке верхней палаты американского конгресса не оставлял надежды поймать "за руку" Кремль, пытаясь доказать, что выборы 2016 года в США прошли под "российским влиянием". Для этого даже проведено собственное расследование. Однако никаких свидетельств того, что результаты каких-либо выборов, в том числе и президентских, в чём уже несколько лет подряд на всех углах обвиняют Россию, были "изменены из-за рубежа", найти так и не удалось.

Этот факт пришлось членам комитета признать в недавно опубликованном отчёте: ни результаты голосования не изменялись, ни машинами для голосования никто не манипулировал. Но вмешательство всё равно было. И этот тезис старательно обосновывается в указанном документе.

"Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов", - утверждается в докладе.

Какими же мотивами в таком случае руководствовался Кремль, "запустивший руку" в американские демократические выборы, но ничего в них не изменивший? Оказывается, считают конгрессмены, "Россия изучала уязвимые места в системах голосования", чтобы когда-нибудь ими воспользоваться.

Однако напомним, что экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил два года на поиски хоть какого-то доказательства "вмешательства" России в американские выборы. Но доказательств по итогу расследования было ноль.

Кто громче крикнул…

Тем временем США, обвинявшие Россию во вмешательстве в президентстве выборы, оказались в центре политического скандала. Так, Союз блогеров Украины опубликовал письмо директора регионального направления World Bank по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

В документе чиновница рассуждает о возможностях Запада в случае победы Зеленского (документ датирован 4 апреля 2019 года) на выборах президента Незалежной. По мнению Кахконен, это хороший шанс "кардинально изменить устройство Украины", образовав парламентскую республику.

По словам Кахконен, Зеленский выразил готовность поддержать этот сценарий. Более того, договоренности достигнуты и с главой Министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, который должен занять пост главы правительства.

"Насколько нам известно, господин Зеленский готов пойти на это. В связи с этим я рада информировать Вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу", - пишет Кахконен.

В связи с этим чиновница призвала Волкера оказать "помощь и поддержку" главе МВД. Также глава отделения Всемирного банка попросила американского политика сделать так, чтобы шансы главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко были "сведены к нулю", поскольку с ней у Запада нет никаких договоренностей.

Досье

Напомним, выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По итогам голосования в парламент прошли пять фракций. Более 40% избирателей поддержали партию действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", на втором месте оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13%, за ней следует блок Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 8%. В Раду прошли также "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" рок-звезды Святослава Вакарчука.