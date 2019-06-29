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"Ругал Зеленского, желал Петро удачи": Вован и Лексус целый год от имени Порошенко общались с премьером европейской страны
29 июня 2019, 06:24 • 80 • Политика
Известные пранкеры Вован и Лексус готовятся к публикации итогов грандиозного розыгрыша: целый год они от имени тогда еще президента Украины Петра Порошенко общались с премьером некой европейской страны. Причем последний так и не догадался, что его собеседник вовсе не украинский президент, особенно во время выборов на Украине: "Ругал Зеленского, желал Петро удачи".
Вован и Лексус (настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) пока скрывают, о какой именно политической фигуре идет речь. Точно известно, что речь идет о мужчине, который целый год общался со лже-Порошенко.
Также пранкеры отвергли предположение, что речь идет о премьере какой-либо из стран Прибалтики, отметив, что это небольшое европейское государство. При этом они добавили, что их собеседник – один из самых глупых политиков, с которыми им приходилось общаться.
Премьер так и не догадался, несмотря на частые звонки, что говорит с пранкером. "Ругал очень сильно Зеленского, когда были выборы. "Желаю тебе, Петро, удачи, этот Зеленский ― он же такой популист, такие люди не должны управлять государством", ― пересказывают диалоги с политиком Вован и Лексус.
Как пишет издание "Спутник", с большой долей вероятности новый розыгрыш от пранкеров будет опубликован уже на следующей неделе ― в начале июля.
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