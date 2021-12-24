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"Рубят сук, на котором сидят": Путин назвал самовредительством войну ЕС с "Северным потоком - 2"
24 декабря 2021, 18:45 • 161 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал войну Евросоюза и немецких "Зелёных" против "Северного потока - 2" самовредительством. Он охарактеризовал эту ситуацию известной русской пословицей: "Рубят сук, на котором сидят".
Так глава государства прокомментировал затягивание процесса сертификации газопровода. Он обратил внимание, что цены на газ в Европе бьют все рекорды. Если бы "СП-2" заработал, страны ЕС получили бы дополнительные объёмы газа, и тогда цены на спотовом рынке заметно бы снизились.
В этом заинтересованы очень многие европейские страны, а также Украина, которая несколько лет назад отказалась покупать газ у России напрямую и теперь зависит от спорта.
- подчеркнул Путин.
Напомним, что ранее немецкий регулятор заявил, что сертифицирует "Северный поток - 2" не раньше второго полугодия 2022 года. Лидер партии "Зелёных" и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что газопровод не будет сертифицирован, пока он станет соответствовать энергетическим стандартам ЕС. Всё это происходит на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе, которые уже перевалили за 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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