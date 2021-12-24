"Рубят сук, на котором сидят": Путин назвал самовредительством войну ЕС с "Северным потоком - 2"

Президент России Владимир Путин назвал войну Евросоюза и немецких "Зелёных" против "Северного потока - 2" самовредительством. Он охарактеризовал эту ситуацию известной русской пословицей: "Рубят сук, на котором сидят".

Так глава государства прокомментировал затягивание процесса сертификации газопровода. Он обратил внимание, что цены на газ в Европе бьют все рекорды. Если бы "СП-2" заработал, страны ЕС получили бы дополнительные объёмы газа, и тогда цены на спотовом рынке заметно бы снизились.

В этом заинтересованы очень многие европейские страны, а также Украина, которая несколько лет назад отказалась покупать газ у России напрямую и теперь зависит от спорта.

Для них цена бы упала существенно. Сами себе рубят сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно. Это их выбор. Не мы же это придумали, это они придумали,

- подчеркнул Путин.

Напомним, что ранее немецкий регулятор заявил, что сертифицирует "Северный поток - 2" не раньше второго полугодия 2022 года. Лидер партии "Зелёных" и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что газопровод не будет сертифицирован, пока он станет соответствовать энергетическим стандартам ЕС. Всё это происходит на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе, которые уже перевалили за 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.