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"Рубить руки коррупционерам, вернуть Донбасс без Минска": Озвучены обещания кандидата в президенты Украины

11 января 2019, 21:09  •  152 • Политика
Кандидат в президенты Украины пригрозил "отрубить руки" коррупционерам и "вернуть Донбасс без Минских соглашений". Ещё одно обещание - "превратить пирамиду коррупции в трапецию".
Потенциальный кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".
"Только где-кто - отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это всё очень важно", - цитирует издание слова политика.
Среди других ярких обещаний кандидата в президенты Украины - "превратить пирамиду коррупции в трапецию", "вернуть Донбасс без капитуляционных Минских договорённостей" и "заставить Украину забыть слово "олигарх". Также Гриценко заявил, что у него не будет офшоров и собственности за границей.
Напомним, что выборы президента Украины должны состояться уже в марте этого года. Пока на них зарегистрировалось 5 кандидатов. Нынешний президент Украины Пётр Порошенко, согласно рейтингам доверия, находится на третьем месте, сразу после телекомика Владимира Зеленского.

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