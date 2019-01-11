"Рубить руки коррупционерам, вернуть Донбасс без Минска": Озвучены обещания кандидата в президенты Украины

Кандидат в президенты Украины пригрозил "отрубить руки" коррупционерам и "вернуть Донбасс без Минских соглашений". Ещё одно обещание - "превратить пирамиду коррупции в трапецию".

Потенциальный кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".

"Только где-кто - отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это всё очень важно", - цитирует издание слова политика.

Среди других ярких обещаний кандидата в президенты Украины - "превратить пирамиду коррупции в трапецию", "вернуть Донбасс без капитуляционных Минских договорённостей" и "заставить Украину забыть слово "олигарх". Также Гриценко заявил, что у него не будет офшоров и собственности за границей.

Напомним, что выборы президента Украины должны состояться уже в марте этого года. Пока на них зарегистрировалось 5 кандидатов. Нынешний президент Украины Пётр Порошенко, согласно рейтингам доверия, находится на третьем месте, сразу после телекомика Владимира Зеленского.