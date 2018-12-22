"Рождественский подарок": Вашингтон выделит $10 млн военному флоту Украины

Представитель Госдепартамента за несколько дней до католического рождества объявил о намерении Вашингтона выделить военно-морским силам Украины $10 млн

Роберт Палладино, представляющий Госдепартамент США объявил о том, что Соединённые Штаты выделят Украине $10 млн в качестве допфинансирования на военно-морское вооружение.

Конгресс США одобрил спонсирование "дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины", по данным РИА Новости, поделился информацией Палладино.

Ранее стали известно, что Великобритания также готова обсудить материальную помощь украинскому военному флота. Помимо того, страны уже в январе планируют совместные военные учения.



Представитель Госдепа очередной раз обратился к Москве с просьбой вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда, а также отправить домой украинских моряков.

Это не первая "спонсорская помощь" Незалежной от "Большого брата".

Ещё весной стало известно о том, что США выделят Украине дополнительно 125 миллионов долларов экономической помощи для укрепления и развития Донбасса. Такую информацию опубликовала пресс-служба американского Агентства по международному развитию USAID.

Отмечается, что выделенные средства якобы пойдут на стабилизацию и сплочение украинских громад (органов местного самоуправления), а также на укрепление местной экономики. Официальное объявление о выделении средств будет сделано на пресс-конференции спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и других официальных лиц в Киеве.

"Помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение её развития", - гласит сообщение USAID в Facebook.

Кроме того, американцы подбрасывают денег и другим "соседям" России. Так США заложили в бюджете на 2019 год 6,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности стран, граничащих с Россией. Речь идёт в первую очередь, помимо Украины, о Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии.