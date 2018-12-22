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"Рождественский подарок": Вашингтон выделит $10 млн военному флоту Украины
22 декабря 2018, 10:09 • 100 • В мире
Представитель Госдепартамента за несколько дней до католического рождества объявил о намерении Вашингтона выделить военно-морским силам Украины $10 млн
Роберт Палладино, представляющий Госдепартамент США объявил о том, что Соединённые Штаты выделят Украине $10 млн в качестве допфинансирования на военно-морское вооружение.
Конгресс США одобрил спонсирование "дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины", по данным РИА Новости, поделился информацией Палладино.
Ранее стали известно, что Великобритания также готова обсудить материальную помощь украинскому военному флота. Помимо того, страны уже в январе планируют совместные военные учения.
Представитель Госдепа очередной раз обратился к Москве с просьбой вернуть Украине задержанные в Керченском проливе суда, а также отправить домой украинских моряков.
Это не первая "спонсорская помощь" Незалежной от "Большого брата".
Ещё весной стало известно о том, что США выделят Украине дополнительно 125 миллионов долларов экономической помощи для укрепления и развития Донбасса. Такую информацию опубликовала пресс-служба американского Агентства по международному развитию USAID.
Отмечается, что выделенные средства якобы пойдут на стабилизацию и сплочение украинских громад (органов местного самоуправления), а также на укрепление местной экономики. Официальное объявление о выделении средств будет сделано на пресс-конференции спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и других официальных лиц в Киеве.
"Помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение её развития", - гласит сообщение USAID в Facebook.
Кроме того, американцы подбрасывают денег и другим "соседям" России. Так США заложили в бюджете на 2019 год 6,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности стран, граничащих с Россией. Речь идёт в первую очередь, помимо Украины, о Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии.
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