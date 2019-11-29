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"Рояль уже поставили": Упавшему в глазах украинцев Зеленскому грозят исполнить "Геть комедианта"
29 ноября 2019, 16:09 • 59 • Политика
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского рухнул до 52 процентов. В Сети по этому поводу отмечают, что на этом фоне не исключено, что преемника Петра Порошенко и вовсе могут сместить путём госпереворота. "Зеленский стахановским темпом приближается к своему звёздному часу - прослушиванию на майдане "Геть комедіанта", - написал политолог Армен Гаспарян в своём телеграм-канале.
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского за осень изрядно просел. Как свидетельствуют замеры социологов, в отличие от 72 процентов поддержки в сентябре сейчас Зеленского поддерживают лишь 52 процента граждан.
Не исключено, что недовольство лидером Незалежной выльется в протесты и госпереворот, уточняют "Дни.ру" со ссылкой на мнения пользователей Сети.
Так, отметил политолог Армен Гаспарян на странице в "Телеграм", Зеленскому на майдане могут исполнить "Геть комедіанта".
"Рояль уже поставили", - добавил в обсуждениях пользователь с ником "Жованный крот".
В октябре украинские журналисты назвали причины падения рейтинга Зеленского. По их мнению, на снижение уровня его популярности влияют двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и "порохоботы" во власти.
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