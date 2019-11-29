"Рояль уже поставили": Упавшему в глазах украинцев Зеленскому грозят исполнить "Геть комедианта"

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского за осень изрядно просел. Как свидетельствуют замеры социологов, в отличие от 72 процентов поддержки в сентябре сейчас Зеленского поддерживают лишь 52 процента граждан.

Не исключено, что недовольство лидером Незалежной выльется в протесты и госпереворот, уточняют "Дни.ру" со ссылкой на мнения пользователей Сети.

Так, отметил политолог Армен Гаспарян на странице в "Телеграм", Зеленскому на майдане могут исполнить "Геть комедіанта".

"Рояль уже поставили", - добавил в обсуждениях пользователь с ником "Жованный крот".

В октябре украинские журналисты назвали причины падения рейтинга Зеленского. По их мнению, на снижение уровня его популярности влияют двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и "порохоботы" во власти.