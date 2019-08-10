"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия

Неожиданное заявление от Журавлева прозвучало в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Говоря о вчерашнем предупреждении МЧС о сильном шторме в Москве, депутат отметил, что подозревает за погодными аномалиями прямое влияние "западных партнеров".

"Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве", - объяснил парламентарий. Журавлев выразил уверенность, что против России применено климатическое оружие.

По его словам, Запад сильно раздражает то, что РФ давно обогнала его по военной мощи. Это касается, к примеру, гиперзвуковых ракет. Поэтому, говорит Журавлев, на России было решено испытать оружие климатическое.

В своем Telegram-канале после эфира Скабеева прокомментировала высказывания политика. Она написала – мол, соберется комиссия Совфеда и выяснит, кто атакует страну климатическим оружием: "Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос", передает РИА Фан.