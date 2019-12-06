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"Ротару, говорите? Ну-ну": Жена украинского политика на заработки рванёт в Москву
06 декабря 2019, 17:09 • 147 • Политика
Один из известных украинских диджеев - Nastia - рванёт в ближайшее время на заработки в Москву. Её выступление запланировано в одном из столичных клубов. В Сети не скрывают иронии, напоминая о том, что девушка - "жена украинского грантоеда" и политика Сергея Лещенко. "Ротару, говорите? Ну-ну", - иронизируют в Сети.
Едва стихли жаркие споры в Сети и СМИ по поводу возвращения на российскую сцену украинской певицы Софии Ротару, как пользователи подкинули новый повод для обсуждения и размышлений.
На этот раз в Сети обратили внимание на украинского диджея - Настю Топольскую, выступающую под псевдонимом Nastia. Как сообщают интернет-пользователи, в скором времени девушка рванёт на заработки… в Москву. В ближайшие дни запланирован её концерт в одном из столичных клубов.
К слову, на официальном сайте клуба Nastia действительно значится в списке выступающих 7 декабря.
Но обращают интернет-пользователи внимание на один немаловажный момент: Настя - "жена украинского грантоеда", политика, "члена секты свидетелей "российско-украинской войны" и бывшего депутата рады Сергея Лещенко.
"Забавно, что "вийна з Московией" не мешает его жене заколачивать в России бабло, - не сдерживает иронии "Голос Мордора". - Ротару, говорите? Ну-ну…"
Фото: скриншот twitter/spacelordrock
"Да таких здесь, в Россиюшке, пруд пруди! Денежки заколачивают", - не сдерживается в ответ @MasjanjaPiters1.
"Война войной, а деньги по расписанию", - иронизирует @eichwald_olga.
"Им ничто не мешает зарабатывать деньги в России, поступятся любыми принципами, - резюмирует @kruchina123. - А московская клубная тусовка тоже не заморачивается по поводу политики… Такое будет всегда, и с этим ничего не поделаешь".
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