Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
Героем себя не считает: RT пообщался с солдатом, в одиночку преградившим в 2008 ...
Дошли до президента: Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз дипломатам из Ро...
Ковтун сорвался! Соловьёв взревел и ПРОУЧИЛ бесстыжего гостя! Украинец рассмешил...
Главная / Политика

"Ротару, говорите? Ну-ну": Жена украинского политика на заработки рванёт в Москву

06 декабря 2019, 17:09  •  147 • Политика
Один из известных украинских диджеев - Nastia - рванёт в ближайшее время на заработки в Москву. Её выступление запланировано в одном из столичных клубов. В Сети не скрывают иронии, напоминая о том, что девушка - "жена украинского грантоеда" и политика Сергея Лещенко. "Ротару, говорите? Ну-ну", - иронизируют в Сети.
Едва стихли жаркие споры в Сети и СМИ по поводу возвращения на российскую сцену украинской певицы Софии Ротару, как пользователи подкинули новый повод для обсуждения и размышлений.
На этот раз в Сети обратили внимание на украинского диджея - Настю Топольскую, выступающую под псевдонимом Nastia. Как сообщают интернет-пользователи, в скором времени девушка рванёт на заработки… в Москву. В ближайшие дни запланирован её концерт в одном из столичных клубов.
К слову, на официальном сайте клуба Nastia действительно значится в списке выступающих 7 декабря.
Но обращают интернет-пользователи внимание на один немаловажный момент: Настя - "жена украинского грантоеда", политика, "члена секты свидетелей "российско-украинской войны" и бывшего депутата рады Сергея Лещенко.
"Забавно, что "вийна з Московией" не мешает его жене заколачивать в России бабло, - не сдерживает иронии "Голос Мордора". - Ротару, говорите? Ну-ну…"
Фото: скриншот twitter/spacelordrock
"Да таких здесь, в Россиюшке, пруд пруди! Денежки заколачивают", - не сдерживается в ответ @MasjanjaPiters1.
"Война войной, а деньги по расписанию", - иронизирует @eichwald_olga.
"Им ничто не мешает зарабатывать деньги в России, поступятся любыми принципами, - резюмирует @kruchina123. - А московская клубная тусовка тоже не заморачивается по поводу политики… Такое будет всегда, и с этим ничего не поделаешь".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 17:09
"Тут как с холерой или птичьим гриппом": Сатановский дал личный рецепт общения с властью
05 декабря 2019, 21:39
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
05 декабря 2019, 18:24
Путин назначил Дмитрия Лякишева постпредом РФ при ВТО в Женеве
06 декабря 2019, 04:09
Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей
05 декабря 2019, 19:39
Путин: Россия готова до конца года без предварительных условий продлить СНВ-3
05 декабря 2019, 18:24
"Где-то снова зачесалось": Медведев сравнил допинговые скандалы с бесконечным сериалом
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Рос...
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.