Едва стихли жаркие споры в Сети и СМИ по поводу возвращения на российскую сцену украинской певицы Софии Ротару, как пользователи подкинули новый повод для обсуждения и размышлений.

На этот раз в Сети обратили внимание на украинского диджея - Настю Топольскую, выступающую под псевдонимом Nastia. Как сообщают интернет-пользователи, в скором времени девушка рванёт на заработки… в Москву. В ближайшие дни запланирован её концерт в одном из столичных клубов.

К слову, на официальном сайте клуба Nastia действительно значится в списке выступающих 7 декабря.

Но обращают интернет-пользователи внимание на один немаловажный момент: Настя - "жена украинского грантоеда", политика, "члена секты свидетелей "российско-украинской войны" и бывшего депутата рады Сергея Лещенко.

"Забавно, что "вийна з Московией" не мешает его жене заколачивать в России бабло, - не сдерживает иронии "Голос Мордора". - Ротару, говорите? Ну-ну…"

Фото: скриншот twitter/spacelordrock

"Да таких здесь, в Россиюшке, пруд пруди! Денежки заколачивают", - не сдерживается в ответ @MasjanjaPiters1.

"Война войной, а деньги по расписанию", - иронизирует @eichwald_olga.

"Им ничто не мешает зарабатывать деньги в России, поступятся любыми принципами, - резюмирует @kruchina123. - А московская клубная тусовка тоже не заморачивается по поводу политики… Такое будет всегда, и с этим ничего не поделаешь".