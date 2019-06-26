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"Рот закрой": Геращенко, "прославившаяся" мастер-классом по стоянию на коленях, устроила истерику в ПАСЕ

26 июня 2019, 00:24  •  82 • В мире
Политик Ирина Геращенко, некогда "прославившаяся" своим мастер-классом по стоянию на коленях во время дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, устроила буквально настоящую истерику в ПАСЕ. Толчком для этого стало появление в Совете Европы российской делегации. Покидая зал заседаний ПАСЕ, Геращенко принялась кричать в сторону дипломатов из РФ "Убийцы!" и "Рот закрой!".
Бурную реакцию у украинской делегации вызвало решение ПАСЕ о возвращении в него России. Напомним, что РФ лишилась своих полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году, будучи обвиненной в аннексии Крыма, который пожелал вернуться в состав России посредством народного референдума.
Украинские делегаты отреагировали довольно необычно. Они с шумом покинули зал заседаний ассамблеи.
При этом некоторые представители Украины принялись выкрикивать оскорбления в адрес российских дипломатов. Так, Ирина Геращенко громко кричала: "Убийцы!" Вероятно, кто-то из находившихся в зале попытался урезонить впавшую в истерику женщину, на что она отреагировала очередной грубостью, несколько раз выкрикнув в зал: "Рот закрой!"
"Именно так цивилизованное европейское государство покидает ПАСЕ, ведь да?" - с иронией оценила демарш российская журналистка Ольга Скабеева. Видеозапись инцидента она разместила в своем Твиттере.
Именно так цивилизованное европейское государство покидает ПАСЕ, ведь да?
__
А также крики «убийцы» в адрес кого-то там в зале вам действительно не послышались‍️ pic.twitter.com/1VnfGQxPvB
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 25 июня 2019 г.

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