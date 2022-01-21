"Россию обвиняют по традиции": Экономист спрогнозировал газовое будущее Европы. Все печально

Один из членов ЕС вновь бросил обвинение России: поставки газа недостаточны, цены выросли, в газовом кризисе виновата Москва. Однако экономист Василий Колташов с этим не согласился. Он поделился прогнозом о будущем Европы, и прогноз печален. "Россию обвиняют по традиции", - считает эксперт.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в сокращении объёмов поставляемого в Европу природного газа. По её мнению, из-за этого оптовые цены на этот вид топлива выросли на 400%. Если бы Россия стала поставлять хотя бы на 20% газа больше, то стоимость упала бы вдвое.

Василий Колташов считает, что Россия вряд ли захочет помогать Эстонии, так как та (вместе с другими прибалтийскими странами) ведёт жёсткую антирусскую политику.

"Вместо того, чтобы быть партнёрами, эти страны являются мелкими вредителями", - отметил экономист.

Он добавил, что мудрым решением для них было бы не ссориться с Россией, не вступать в НАТО и не становиться членом ЕС, однако был выбран другой путь.

Газпром не уменьшила, а даже увеличила объёмы поставок газа. Реальная причина энергетического кризиса в Европе в другом. Власти стран-членов ЕС хотели получать газ через спотовый рынок, но "Газпром" не был уверен, что поставляемые объёмы будут востребованы, а потому настаивал на долгосрочных контрактах.

На этом фоне Европе переориентировалась на "зелёную" энергетику и тормозит запуск "Северного потока – 2". Другими словами, прилагает максимум усилий, чтобы жители ЕС платили бы гигантские суммы по счетам.

Но газовый кризис кое-кому на руку, объяснил Колташов.

"В энергетическом кризисе прямо заинтересованы европейские элиты", - приводят слова специалиста "Народные Новости".

По прогнозам экономиста, вырастут цены на всё, а снизиться уже не смогут. Пока рост цен объяснят кризисом, а потом оставят как факт. Кроме того, разорятся некоторые газовые компании. Их конкуренты укрепят свои позиции на внутреннем рынке, что очень выгодно крупным финансовым игрокам. Собственно, ради этого всё и затевалось.

"Россию обвиняют просто по сложившейся евроатлантической традиции", - заключил эксперт.