"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал для Царьграда заявление российского МИД. Дипломаты перечислили проколы в деле о крушении малайзийского "Боинга". Они выразили надежду на справедливый суд и дополнительные экспертизы. Полковник Баранец считает их чаяния наивными.

"Какая бы комиссия ни заседала по MH17, кто бы в её состав ни входил, без граждан России, позиция которых тоже должна быть учтена, она будет откровенно антироссийской, откровенно мошеннической и откровенно политизированной. Если мы за несколько лет не подступились даже на миллиметр к правде и ещё даже комиссию не назначили, а Россию уже назначили убийцей этого самолёта, то о какой объективности здесь мы можем говорить", - уверен полковник Баранец.

Баранец подчеркнул, что сегодня политизированы все международные вопросы. В истории крушения "Боинга" эти противоречия проявляются наиболее остро.

Напомним, ранее российские дипломаты озвучили свои выводы о следствии по делу малайзийского "Боинга МН17". В МИД России указали на три очевидных прокола, сообщил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Во-первых, материалы, которые передавала Россия, или объявляли сфальсифицированными, или игнорировали. Во-вторых, материалы из других источников принимали без сомнений. Даже от заинтересованных сторон, например от Украины. В-третьих, настоящего расследования так и не было.