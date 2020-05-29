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"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17

29 мая 2020, 05:55  •  13 • В мире
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал надежды российских дипломатов на дополнительные экспертизы и справедливое расследование крушения "Боинга" на востоке Украины. Баранец заявил, что это наивно, а "Россию уже назначили убийцей этого самолёта".
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал для Царьграда заявление российского МИД. Дипломаты перечислили проколы в деле о крушении малайзийского "Боинга". Они выразили надежду на справедливый суд и дополнительные экспертизы. Полковник Баранец считает их чаяния наивными.
"Какая бы комиссия ни заседала по MH17, кто бы в её состав ни входил, без граждан России, позиция которых тоже должна быть учтена, она будет откровенно антироссийской, откровенно мошеннической и откровенно политизированной. Если мы за несколько лет не подступились даже на миллиметр к правде и ещё даже комиссию не назначили, а Россию уже назначили убийцей этого самолёта, то о какой объективности здесь мы можем говорить", - уверен полковник Баранец.
Баранец подчеркнул, что сегодня политизированы все международные вопросы. В истории крушения "Боинга" эти противоречия проявляются наиболее остро.
Напомним, ранее российские дипломаты озвучили свои выводы о следствии по делу малайзийского "Боинга МН17". В МИД России указали на три очевидных прокола, сообщил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Во-первых, материалы, которые передавала Россия, или объявляли сфальсифицированными, или игнорировали. Во-вторых, материалы из других источников принимали без сомнений. Даже от заинтересованных сторон, например от Украины. В-третьих, настоящего расследования так и не было.

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