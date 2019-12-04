"Россию надо признать угрозой миропорядку": Президент Литвы устроил представление на саммите НАТО

Страны НАТО должны признать Россию угрозой мировому порядку. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Североатлантического альянса в Лондоне.

По его словам, если это не будет сделано, то структура НАТО подвергнется значительным изменениям. Президент Литвы подчеркнул, что якобы все крупнейшие угрозы международным порядкам и правилам возникают исключительно из-за действий России.

"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", - цитирует Интерфакс литовского лидера.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сотрудничества с Россией и подписания с ней нового договора об РСМД. Похожую мысль высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что саммит стран-членов НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Один из обсуждаемых вопросов - размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.