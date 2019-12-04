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"Россию надо признать угрозой миропорядку": Президент Литвы устроил представление на саммите НАТО
04 декабря 2019, 09:54 • 167 • Политика
Президент Литвы заявил, что страны НАТО должны признать Россию угрозой. "Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", - сказал он.
Страны НАТО должны признать Россию угрозой мировому порядку. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Североатлантического альянса в Лондоне.
По его словам, если это не будет сделано, то структура НАТО подвергнется значительным изменениям. Президент Литвы подчеркнул, что якобы все крупнейшие угрозы международным порядкам и правилам возникают исключительно из-за действий России.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сотрудничества с Россией и подписания с ней нового договора об РСМД. Похожую мысль высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, что саммит стран-членов НАТО проходит в Лондоне с 3 по 4 декабря. Один из обсуждаемых вопросов - размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
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