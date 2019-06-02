Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нам больше нечего сообщить": Белый дом не определился с датой визита ...
Россия ввела ограничения на поставки нефтепродуктов и стройматериалов на Украину
В Раде провели параллели между Зеленским и предыдущими президентами Украины
Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор...
Главная / Политика

"Россию могут лишить Олимпиады-2020": Западные СМИ раздувают новый допинговый скандал

02 июня 2019, 10:54  •  32 • Политика
Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 из-за нового допингового расследования в отношении российских атлетов.
Россию могут лишить участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового расследования в отношении российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такая информация появилась в британской газете The Sunday Times.
Сообщается, что российский атлет в течение 12 месяцев якобы трижды нарушил антидопинговые правила - не предоставил информацию о местонахождении, пропустил тест на допинг и предоставил неточные данные. Это влечёт за собой допинговое расследование с дисквалификацией от года до двух лет.
Издание утверждает, что "высокопоставленные чиновники" из Всероссийской федерации легкой атлетики были в курсе нарушений атлета, а также могли помогать ему скрыть его допинговые нарушения. За это Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Также газета отмечает, что прыгун Данил Лысенко считается одним из главных претендентов на олимпийское золото в своей дисциплине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17
01 июня 2019, 12:09
Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии
02 июня 2019, 04:24
"Нам больше нечего сообщить": Белый дом не определился с датой визита Зеленского
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
02 июня 2019, 07:39
Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор - The Asahi Shimbun
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
28 мая 2019, 00:54
Месть за самолет: Израиль нанес удар по Сирии
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.