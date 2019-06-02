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"Россию могут лишить Олимпиады-2020": Западные СМИ раздувают новый допинговый скандал
02 июня 2019, 10:54 • 32 • Политика
Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 из-за нового допингового расследования в отношении российских атлетов.
Россию могут лишить участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового расследования в отношении российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Такая информация появилась в британской газете The Sunday Times.
Сообщается, что российский атлет в течение 12 месяцев якобы трижды нарушил антидопинговые правила - не предоставил информацию о местонахождении, пропустил тест на допинг и предоставил неточные данные. Это влечёт за собой допинговое расследование с дисквалификацией от года до двух лет.
Издание утверждает, что "высокопоставленные чиновники" из Всероссийской федерации легкой атлетики были в курсе нарушений атлета, а также могли помогать ему скрыть его допинговые нарушения. За это Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Также газета отмечает, что прыгун Данил Лысенко считается одним из главных претендентов на олимпийское золото в своей дисциплине.
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