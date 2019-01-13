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"Российско-китайская Антанта" действительно беспокоит США: Эксперт о том, почему Трампу чревато "дожимать" Пекин

13 января 2019, 21:54  •  77 • В мире
Специалисты Центра национальных исследований из США заявили, что настоящим "американским кошмаром" является сближение Москвы и Пекина. По мнению главного редактора информационного агентства "Реалист" Саркиса Цатуряна, Китай все-таки не готов пока бросить вызов США. "Но чем сильнее китайцев будет дожимать Трамп, тем активнее они будут работать с нами", - сказал он в интервью Царьграду.
Сближение Москвы и Пекина в США называют настоящим "американским кошмаром". Такое мнение высказывают аналитики Центра национальных интересов. При этом в Китае якобы "боятся ухудшения отношений с США" на экономическом уровне. Но и Москву Пекин потерять не хочет.
Материал на эту тему, опубликованный изданием National Interest, прокомментировал в интервью Царьграду главный редактор информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян, который отметил, что 2018 год для российско-китайских отношений был достаточно плодотворным. По данным банка Morgan Stanley, Россия была основным покупателем китайских долговых обязательств, а в золотовалютных резервах Банка России юаневых авуаров примерно в 10 раз больше, чем по ЦБ других стран.
"Так что в экономическом и финансовом плане Россия и Китай активно наращивают сотрудничество. И это действительно беспокоит американцев. Товарооборот между нашими двумя странами впервые перевалил отметку в 100 миллиардов долларов. Это не очень много, но показательно", - отметил эксперт.
Между тем товарооборот у Китая с США примерно раз в 7-8 раз больше, чем с Россией. И тут есть над чем поработать с Пекином. Однако, отметил Цатурян, все-таки Китай к Соединенным Штатам сейчас ближе. Это видно по форматам высоких экономических консультаций между двумя странами, каких нет между Россией и Китаем.
Отметил эксперт и сотрудничество Пекина и Вашингтона в области взаимодействия генштабов, подписанное полтора года назад. Обмен информацией между военными двух стран происходит в постоянном режиме. И такого не наблюдалось раньше ни у СССР с Китаем, ни у какой-либо другой страны.
"То есть нам предстоит еще с китайцами проделать тот путь, который китайцы проделали с американцами, в плане политического сотрудничества", - считает эксперт.
Сегодня главным экономическим и промышленным конкурентом США является Евросоюз. И это хорошо понимают в Вашингтоне.
В то же время бросить вызов США в Китае еще не готовы из-за сильной экономической зависимости от внутреннего американского рынка. И Пекин, несмотря на торговую войну, вынужден сотрудничать с Вашингтоном.
Если говорить об отношениях России и Китая, продолжил Цатурян, то тут надо понимать, что для Китая отношения с Америкой пока остаются приоритетными и отказываться от них Пекин не станет. Задача России в этой ситуации, понимая это, активнее взаимодействовать с китайцами.
"Тем более что чем сильнее их будет дожимать Трамп, тем активнее они будут пытаться работать с нами. Но китайцы очень сложные партнеры, поэтому здесь большого энтузиазма у меня нет", - сказал в заключение Саркис Цатурян.

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