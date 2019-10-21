"Российский народ обманут снова", "Ничего "чубайсы" не боятся": Новая приватизация взбесила пользователей Рунета

"Хорошее желание подготовить предложения по приватизации. Хотя обычно такой план делается до представления бюджета. Подождём реального списка активов, чтобы оценить перспективы", - написал у себя в Twitter глава Счётной палаты Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin.

Так он прокомментировал заявление первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который ранее признался журналистам: в ближайшее время одной из задач станет подготовка "более амбициозной программы приватизации". "Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, - заявил глава Минфина России. - А министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях, и все хотят ими управлять".

Напомним, ранее Силуанов заявил, что в его ведомстве изучают инициативу Минэкономразвития по новому плану приватизации на 2020-2022 годы. Глава Минфина также отмечал, что в этот план не собирались включать "Аэрофлот", РЖД и Первый канал. Зато по проекту предполагается продажа части госпакетов таких компаний, как "Ростелеком", "Русгидро", Транснефть" и Совкомфлот".

Сейчас же Силуанов пояснил, что правительству нужно будет снова составить список государственных активов, в которых РФ оставаться не обязательно. "Список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны, я имею в виду, как, может быть, нефтегаз или банковский сектор", - процитировало министра ТАСС.

Но новая приватизация, о которой пишет Кудрин и говорит Силуанов, только привела интернет-пользователей в бешенство. Под постом главы Счётной палаты люди припомнили разграбление страны в 1990-е и возмутились тем, что народ снова хотят обмануть.

"Уже открытым текстом говорит. Ничего "чубайсы" не боятся", - пишет Коба Ривз @StarshinovSerg.

"Что, опять? - недоумевает @AllhimikRu. - Мы же это уже проходили - ещё с Чубайсом".

"Вы и ваша банда ещё хоть что-то недоприХВАТизировали на этой несчастной территории?" - удивляется @volosha71.

"Да, надо провести ещё одну приватизацию, чтобы окончательно убить страну. Не всё ещё разделили", - не сдерживает сарказма @Kapitan6391.

"Чтооо! Эти "господа" ещё не всё разворовали?! Дааа! Их жадность и наглость не знает границ! Ведь благодаря им - Кудриным, Чубайсам и всем детям Иуды миллионы людей ушли на тот свет, разграблены наши заводы. И им всё мало!" - возмущается Галактионова Вера.

"Вы только вдумайтесь: российский народ обманут снова, - уверен Александр @Alexandr7777V. - Первая приватизация прошла со 100% нарушением, народ кинули. И все последующие приватизации уже проходят без народа, участвуют те, кто первый раз прибрал народную собственность, а народ уже не участвует, и всё по закону…"