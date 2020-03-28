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"Российские военные необычно активны в Ла-Манше". Кто заразил Джонсона?

28 марта 2020, 19:35  •  120 • В мире
Королевский флот Великобритании заявил о "необычно высокой активности" российских военных кораблей в Ла-Манше после сопровождения семи российских судов в проливе. Политолог Владимир Корнилов иронично прокомментировал "сенсацию" от британских СМИ: "Кажется, я догадываюсь, кого они завтра обвинят в заражении Джонсона".
В Великобритании пристальный интерес вызвали военные корабли России в Ла-Манше. Как сообщает The Guardian со ссылкой на королевский флот, в проливе наблюдается "необычайно высокая активность" русских.
Впрочем, со стороны флота не понеслась конспирология в стиле "хайли лайкли", а вот местные СМИ уже стали делать свои выводы о миссии русских.
В частности, такая активность, вероятно, стала реакцией на западные военные учения в Европе, а не на уязвимое положение Великобритании в связи с распространением коронавируса.
Хотя, иронично отмечает политолог Владимир Корнилов, исключать конспирологических версий Лондона о распространении коронавируса пока не стоит.
"Одна из главных новостей в сегодняшних британских газетах: о том, как их флот героически мониторил эскадру из 7 военных кораблей в Ла-Манше. Кажется, я догадываюсь, кого они завтра обвинят в заражении Джонсона", - иронично отметил он в Twitter.
Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон сообщил о положительных анализах на коронавирус нового типа.
Из-за контакта с Джонсоном сразу два министра Великобритании отправлены на карантин.
Кроме того, глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок уже подтвердил, что он тоже заразился коронавирусом. Его тесты на наличие болезни оказались положительными. При этом министр отметил, что болезнь протекает у него в лёгкой форме.
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