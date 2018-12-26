"Российские С-300 надежно защищают Сирию": В Совфеде заявили, что САР имеет право на достойную безопасность

Напомним, буквально накануне сирийские телеканалы сообщили, что ПВО САР отразила атаку ракет на западных окраинах Дамаска.

Как передает SANA, ракетные удары наносили израильские самолеты. Это была беспрецедентно долгая атака. Она длилась полтора часа. В результате нападения пострадали трое сирийских военных.

Как отметил Морозов, российские ЗРК С-300 защищают страну от любых угроз.

"Поставляя ракетные комплексы С-300, мы исходили из того, что Сирия имеет право на достойную безопасность независимо от того, с чьей стороны атакуют её территорию, -

сказал Морозов, его цитирует РИА Новости. -

Сирия должна иметь эффективную систему ПВО, что и показал последний инцидент с Израилем".