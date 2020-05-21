"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных

Москва сомневается, что Вашингтон реализует на практике план по передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу, сказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. В Польше эти слова поняли по-своему.

Речь идёт о реакции на слова посла США в Польше Джоржетт Мосбахер. Она написала, США может перенести своё ядерное оружие из Германии в Польшу в ответ на намерения Берлина уменьшить ядерный потенциал, а следовательно - ослабить НАТО. В МИД России в ответ заявили, что выступления такого рода "обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО". Позднее Лавров добавил, что перенос ядерных вооружений будет нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, и выразил сомнение в реализации слов посла США на практике.

Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором блок НАТО обязался не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов, - цитирует слова главы МИД России польское издание Niezależna.

В комментариях к материалу поляки яростно истерят по поводу "российской агрессии" и требуют скорейшего переноса ядерного оружия на их территорию. Некоторые отмечают, что подобное не принесёт стране никакой пользы, только ухудшит ситуацию, но их голоса тонут в какофонии русофобов.

Российские ракеты нацелены на польские города. Я что-то не слышал, чтобы Россия спрашивала у Польши на это разрешения, - пишет читатель под ником Krzysztof1 Американцы вынуждены защищать своих союзников и свои интересы, - добавляет Anonim. Польша должна иметь собственный ядерный арсенал, чтобы никому уже не пришло в голову на неё нападать, - подчёркивает Gość.

Напомним, что опасения по поводу переноса ядерного арсенала США из Германии в Польшу высказали и китайские эксперты. Россия в случае конфликта сможет нанести ответный удар, превратив Польшу в радиоактивные руины, отмечают они.