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"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных

21 мая 2020, 13:55  •  54 • Политика
Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву, но глава МИД Лавров выразил сомнение в реализации таких планов. В Польше всё поняли по-своему. "Российские ракеты нацелены на польские города", - истерят поляки в комментариях к новости.
Москва сомневается, что Вашингтон реализует на практике план по передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу, сказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. В Польше эти слова поняли по-своему.
Речь идёт о реакции на слова посла США в Польше Джоржетт Мосбахер. Она написала, США может перенести своё ядерное оружие из Германии в Польшу в ответ на намерения Берлина уменьшить ядерный потенциал, а следовательно - ослабить НАТО. В МИД России в ответ заявили, что выступления такого рода "обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО". Позднее Лавров добавил, что перенос ядерных вооружений будет нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, и выразил сомнение в реализации слов посла США на практике.
Что касается вопроса о возможности переноса этого ядерного оружия из Германии в Польшу, то это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, в котором блок НАТО обязался не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов, - цитирует слова главы МИД России польское издание Niezależna.
В комментариях к материалу поляки яростно истерят по поводу "российской агрессии" и требуют скорейшего переноса ядерного оружия на их территорию. Некоторые отмечают, что подобное не принесёт стране никакой пользы, только ухудшит ситуацию, но их голоса тонут в какофонии русофобов.
Российские ракеты нацелены на польские города. Я что-то не слышал, чтобы Россия спрашивала у Польши на это разрешения, - пишет читатель под ником Krzysztof1
Американцы вынуждены защищать своих союзников и свои интересы, - добавляет Anonim.
Польша должна иметь собственный ядерный арсенал, чтобы никому уже не пришло в голову на неё нападать, - подчёркивает Gość.
Напомним, что опасения по поводу переноса ядерного арсенала США из Германии в Польшу высказали и китайские эксперты. Россия в случае конфликта сможет нанести ответный удар, превратив Польшу в радиоактивные руины, отмечают они.
Если польские власти надеются усилить свою защиту с помощью ядерного арсенала США, то результат будет обратным, - приводит мнение китайских экспертов Nation News.

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